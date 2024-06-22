Россияне ударили по жилому дому в Харькове: есть жертвы и раненые

Бойцы Путина днем 22 июня в очередной раз атаковали Харьков. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Оккупанты снова ударили КАБами по жилой застройке. О том, что уже известно о последствиях российской атаки, передает 24 Канал.

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Удар по Харькову 22 июня: что известно о жертвах и пострадавших

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Взрывы в Харькове прогремели около 15 часов. Уже через несколько минут городской глава сообщил, что, предварительно, 4 удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки.

Вскоре чиновник написал, что оккупанты ударили по жилому дому. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Глава ОВА сообщил, что оккупанты в очередной раз атаковали город КАБами.

По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека. Обследование продолжается,

– написал Олег Синегубов в 15:34.

Уже в 15:51 чиновник сообщил, что количество раненых в результате ударов оккупантов резко увеличилось до 15.

Журналисты Суспильного сообщили, что в результате попадания авиабомбы частично разрушена внешняя стена жилого дома. Разрушены квартиры по меньшей мере на трех этажах.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российских ударов по Харькову. Вечная память ушедшим!