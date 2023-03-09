Россияне не впервые бьют по Золочевщине, – полковник ВСУ предположил причину

Во время масштабной ночной атаки 9 марта российская ракета попала по жилым домам в Золочевском районе Львовской области. Есть погибшие. Россия уже не в первый раз целится в этот район.

Полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала допустил цель врага во Львовской области. Он считает, что россияне хотят перебить логистические цепочки, тем самым остановить поставки оружия.

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Россия ударила по Золочевщине

Свитан подчеркнул, что враг хочет уничтожить логистические цепочки и энергетические подстанции, питающие железную дорогу.

В этом районе как раз одна из логистических цепочек, по которым идут поставки вооружения. Они пытаются выбить энергетику, чтобы остановить движение. Потому и прилетает,

– сказал военный эксперт.

Роман Свитан о ночной атаке 9 марта: смотрите видео

Что не так с российскими ракетами

По словам Свитана, вероятные отклонения большинства ракет не превышают 10 метров. Однако это при условии, если с ними правильно работать.

"Все запчасти ракеты одноразовые, никто их не делает для большого срока использования. Это и есть та проблема, почему ракета не доходит до точки удара", – объяснил военный эксперт.

Во время полета, как заметил Свитан, может сломаться любая из тысяч запчастей, из которых состоит ракета. Именно это может привести к ошибке и падению.

Однако Роман Свитан подчеркнул, что ночная атака 9 марта – геноцидная и политическая. Россия прекрасно понимает, что украинские силы ПВО не слабы, а потому достичь цели не так легко. Несмотря на это, до сих пор совершает масштабные атаки, чтобы "напугать".

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