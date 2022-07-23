россияне ударили ракетами именно там, где было зерно, – Воздушные силы об ударе по Одессе
Утром 23 июля россияне атаковали Одесский морской порт. Враги умышленно попали ракетами туда, где хранилось зерно.
Об обстреле Одесского порта рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что ПВО над Одесской областью работает достаточно эффективно.
К теме оккупанты "Калибрами" атаковали Одесский порт: 2 ракеты сбила ПВО, 2 – попали
ПВО над южным направлением работает эффективно
В целом "прикрытым" является южное направление, говорится о Днепре, Николаеве и Одессе. 23 июля враг выпустил по Одесской области 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Предварительно – это была бухта Севастополя.
Все ракеты пока сбить технически невозможно
Две из вражеских ракет украинские военные сбили. В Воздушных силах говорят: чтобы сбивать все ракеты, нет технической возможности. Однако, если партнеры предоставят дополнительные системы ПВО, то защита будет более эффективной.
Враг целил по портовой инфраструктуре
Юрий Игнат отметил, что россияне попали в портовую инфраструктуру. Их цель – очевидна.
В контексте того, что происходит с украинским зерном, то был нанесен удар именно там, где хранится зерно. Поэтому видим, чего стоят эти договоренности со страной-террористом,
– пояснил Игнат.
Читайте также Дьявол кроется в деталях: в Белом доме сделали предупреждение по Стамбульскому зерновому соглашению
Главное об атаке на Одесский порт: коротко
- Накануне в Стамбуле было подписано соглашение по разблокированию экспорта украинского зерна.
- россия обязалась обеспечить прекращение огня. Гуманитарные коридоры должны были действовать из Южного, Одессы и Черноморска.
- Нарушение соглашения москвой меньше чем через сутки в МИД Украины назвали "плевком в лицо генсека ООН и Эрдогана".
Смотрите в видео – реакция МИД на обстрел порта Одессы: