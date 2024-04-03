Россияне ударили ракетами по Сумской области: есть погибший, ранен 4-летний ребенок
Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Сумской области, удар пришелся по Краснопольской общине. Известно о погибшем и раненых.
Об обстреле россиян сообщила Сумская областная военная администрация. Уточняют, что враг ударил ракетами около 9 утра.
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В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.
"Сегодня в 09:25 россияне осуществили ракетный удар по Краснопольской громаде. В результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры", – говорится в сообщении.
Россияне ракетами ударили по Сумщине / Фото Сумской ОГА
В результате обстрела повреждены дома / Фото Сумской ОГА
По данным ОВА, в результате атаки есть погибший, еще два человека – получили ранения. Пострадавшие – жители общины – отец и его четырехлетний сын.
Отмечают, что на месте удара продолжают работать соответствующие службы.
Также повреждены пять автомобилей / Фото Сумской ОГА
Ситуация на Сумщине: актуально
- Ночью и утром 3 апреля российские военные по меньшей мере пять раз обстреляли территорию Сумской области.
- Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Краснопольская и Середино-Будская общины.
- По территории Сумской громады оккупанты нанесли два авиаудара двумя управляемыми авиационными бомбами.