Россияне ударили ракетами по Сумской области: есть погибший, ранен 4-летний ребенок

Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Сумской области, удар пришелся по Краснопольской общине. Известно о погибшем и раненых.

Об обстреле россиян сообщила Сумская областная военная администрация. Уточняют, что враг ударил ракетами около 9 утра.

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В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.

"Сегодня в 09:25 россияне осуществили ракетный удар по Краснопольской громаде. В результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры", – говорится в сообщении.



Россияне ракетами ударили по Сумщине / Фото Сумской ОГА



В результате обстрела повреждены дома / Фото Сумской ОГА

По данным ОВА, в результате атаки есть погибший, еще два человека – получили ранения. Пострадавшие – жители общины – отец и его четырехлетний сын.

Отмечают, что на месте удара продолжают работать соответствующие службы.



Также повреждены пять автомобилей / Фото Сумской ОГА

Россияне ударили ракетами, детали устанавливают / Фото Сумской ОГА

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