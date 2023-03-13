Россияне ударили по Николаевщине: есть погибшие и пострадал маленький ребенок
Источник:Виталий Ким
Утром 13 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаевщину. К сожалению, в результате этого есть жертвы.
Под обстрелом оказался населённый пункт Куцурубской общины. Пострадавших или жертв может быть больше.
Важно Россияне с Кинбурнской косы обстреляли Очаков: почему ВСУ сложно отомстить
Что известно о новом обстреле Николаевщины
Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района.
По предварительной информации, есть один погибший.
Под завалами могут быть еще люди. Есть разрушения жилых домов,
– отметил Ким.
Наталья Гуменюк подтвердила, что в результате обстрела есть такие разрушения домов, что под завалами могут быть люди. Спасатели сейчас работают, но с осторожностью, поскольку обстрел еще не закончился.
Число жертв увеличилось
Позже Ким сообщил, что в результате вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 года рождения. Также 7-летнего ребенка забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения.
Враг обстрелял Николаевщину / фото ГСЧС Украины
Есть жертвы и пострадавшие / фото ГСЧС Украины
Что происходит на Николаевщине: последние новости
- 12 марта оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. Враг нанес удар по городу из реактивной системы залпового огня, расположенной на Кинбурнской косе.
- Также сгорело несколько автомобилей. В полиции Николаевской области уточнили, что сообщения о пострадавших не поступали.
- Недавно житель Николаевской области нашел в своем огороде неразорвавшийся снаряд и решил его принести во двор. Так, неразорвавшийся кассетный снаряд лежал во дворе, когда в это самое время на самокате катался 9-летний мальчик. К сожалению, боеприпас сдетонировал, ребенок получил осколочные ранения.
- Украинские военные продолжают операцию по освобождению от оккупантов Кинбурнской косы. Наши защитники накрыли огнем вражеские позиции в Николаевской области, уничтожив их технику.
- Накануне Гуменюк рассказала, что ВСУ удалось уничтожить две единицы тяжелой техники, пять единиц автобронетанковой техники и четыре катера. Их подготовили россияне.
- Кстати, вся эта техника была в направлении от Кинбурнской косы к островам Левобережья. Враг может подтягивать оружие и силы к Кинбурнской косе. Их перебрасывают с левобережной части Херсонской области, которая все еще находится под оккупацией.
- Кроме этого, Вооруженные Силы Украины уничтожили четыре катера оккупантов, которые были подготовлены для диверсионно-разведывательных групп. Наши военные нанесли урон врагу в районе Кинбурнской косы.
- По словам Гуменюк, во время выездов на узкий конец Кинбурнской косы россияне обстреливают Очаковский район и Куцурубскую общину. К тому же оккупанты развертывают позицию для обстрела Днепро-Бугского лимана, что удерживает от привлечения Николаевской области к участию в зерновом соглашении.