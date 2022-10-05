Работникам ЗАЭС угрожают: заставляют получать паспорта России и работать на "Росатом"
Источник:Генштаб ВСУ
В оккупированном Энергодаре россияне продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Им угрожают.
Угрожая, оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта, а также – заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".
Кстати ЗАЭС теперь руководят из Киева: президент Энергоатома будет исполнять обязанности главы станции
Кстати, недавно оккупанты заменяли первый и второй энергоблоки Запорожской атомной электростанции, а еще раньше – береговую линию ЗАЭС, подходящую к ставку-охладителю.
Россия стремится к тому, чтобы ЗАЭС работала на нужды оккупированного Крыма. Потому и прибегает к шантажу и угрозам.
Украина управляет ЗАЭС из Киева
- Президент Энергоатома Петр Котин будет исполнять обязанности главы ЗАЭС. Этим будет заниматься Петр Котин. Администрирование станции перенесли в Киев, а все технические вопросы эксплуатации энергоблоков в дальнейшем будет решать технический персонал АЭС.
- Перед этим россияне взяли в плен генерального директора станции Игоря Мурашова. Его удалось вернуть только 3 октября.
Между тем, пропагандисты рассказывают, что Путин поручил передать Запорожскую АЭС якобы "под управление" России. Опубликовали даже соответствующий указ.
Кстати – у Путина ответили о демилитаризованной зоне на Запорожской АЭС: видео