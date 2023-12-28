Учатся на своих и наших ошибках: Тарнавский рассказал, какую тактику россияне украли в ВСУ

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский дал интервью "ВВС Украина". В нем он поделился собственным видением контрнаступления ВСУ и ответил, есть ли тупик на поле боя. По его словам, преимущества россиян – это количество живой силы, минные поля, авиация и дроны.

Украина противостоит одной из сильнейших армий мира. Полномасштабная война заставляет Силы обороны постоянно прокачивать свои навыки и придумывать новые способы навредить врагу. Но учатся и россияне, иногда у украинских воинов.

Смотрите также Есть точные логистические результаты: Тарнавский рассказал, зашла ли ситуация на фронте в тупик

Что изменилось в тактике россиян: мнение командующего ОСГВ "Таврия"

Война – это развитие. Она не должна оставаться на месте. Скажу откровенно, россияне очень хорошо учатся – на наших ошибках, своих ошибках. Чем берут россияне? Количеством, человеческими массами. Не щадя свой человеческий ресурс, продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Хотя реально они понимают, что на некоторых участках теряют, морально-психологическое состояние у них на очень низком уровне.

– говорит Тарнавский.

Когда оккупанты начинали штурмовые действия, они массово применяли технику. Но это не приносило успеха, потому что "сработали наши минные поля, сработали наши противотанковые средства". Теперь же россияне многое позаимствовали у Сил обороны. Они быстро учатся, адаптируются, копируют наиболее эффективные действия Вооруженных сил Украины.

"Даже тактические наши действия враг берет себе на вооружение – во время тех же штурмовых действий в окопах, при приближении к окопам. Например, очень похоже начали проводить атаки группами – отделение, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин”, – сообщил бригадный генерал.

Прибегают ли россияне к мясным штурмам

Тарнавский говорит, что массированные пехотные штурмы, прозванные мясными, остаются, потому что "для россиян это нормально". Но их потери в 3 – 5 раз выше украинских, а на некоторых участках даже больше.

Дроны и роботизированные платформы: какие технические новинки использует враг

Россияне наращивают применение дронов-камикадзе, а также очень широко применяют наземные роботизированные платформы – в основном чтобы подвозить боеприпасы на позиции.

Российские оккупанты экспериментируют: устанавливают на них противотанковые средства, пулеметы. И очень они хорошо учатся, в том числе на наших положительных действиях. Что нас, с одной стороны, радует, а с другой – может, и нет,

– рассказывает Тарнавский.

Он не считает, что на фронте образовался тупик, а главной ошибкой россиян называет то, что они не ожидали такого отпора.

Какие прогнозы относительно войны на следующий год