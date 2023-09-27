Это бессмыслица, – Андрющенко рассказал, как россияне пытаются укрепить Мариуполь

Россияне понимают, что успехи ВСУ на фронте будут только расширяться. Потому уже начали активно готовиться к этому моменту. В частности, укрепляют Мариуполь и близлежащие к нему городки.

Прибегают оккупанты и к довольно странным методам обороны оккупированного Мариуполь и Азовского побережья. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как укрепляются оккупанты

Россияне строят дополнительные фортификационные сооружения под Мариуполем, но в самом городе их нет. Сейчас россияне также достраивают несколько мостов через реку Кальчик и реку Кальмиус.

Они часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Это какая-то нелепость там происходит. Не говоря уже о заминировании мостов, где сегодня ездят гражданские автомобили,

– отметил Петр Андрющенко.

Вблизи города россияне фактически завершают укрепление. Сейчас они сосредоточились на проведении линий обороны от поселка Никольское в сторону села Стародубовки и до Розовки, уже в Запорожской области.

" Основная задача этих линий обороны – уже не Мариуполь. Они для того, чтобы, когда прорвется фронт по линии Угледара и Пологов, не дать Силам обороны перерезать "пуповину" – дорогую жизнь в Крым", – заметил Андрющенко.

Эта дорога по суше соединяет временно оккупированный Крымский полуостров и Россию. Эту часть начали мощно укреплять, чтобы усложнить выход ВСУ к Азовскому побережью.

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Азовское побережье защищают

Фактически все, что есть между Мариуполем и Бердянском по линии моря – это огромный военно-логистический хаб, который используют россияне для учеб, ремонтов, перевозки ресурсов.

Кроме того, если выйти, например, в поселок Урзуф – через 30 километров там аэродром Приморско-Ахтарская. Условно, поставив там "Грады" – можно перемалывать этот аэродром даже с побережья Азовского моря,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Конечно, это понимают и российские оккупанты, поэтому работают над укреплением и защитой линии побережья. Понемногу они начали окапываться и в районе пляжей.

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