Это бессмыслица, – Андрющенко рассказал, как россияне пытаются укрепить Мариуполь
Россияне понимают, что успехи ВСУ на фронте будут только расширяться. Потому уже начали активно готовиться к этому моменту. В частности, укрепляют Мариуполь и близлежащие к нему городки.
Прибегают оккупанты и к довольно странным методам обороны оккупированного Мариуполь и Азовского побережья. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Достойно внимания "Все, что имели, уже бросили в огонь": Буданов о несостоятельности россиян противостоять ВСУ
Как укрепляются оккупанты
Россияне строят дополнительные фортификационные сооружения под Мариуполем, но в самом городе их нет. Сейчас россияне также достраивают несколько мостов через реку Кальчик и реку Кальмиус.
Они часть реки просто засыпали шлаком, даже по дну протащили колючую проволоку. Это какая-то нелепость там происходит. Не говоря уже о заминировании мостов, где сегодня ездят гражданские автомобили,
– отметил Петр Андрющенко.
Вблизи города россияне фактически завершают укрепление. Сейчас они сосредоточились на проведении линий обороны от поселка Никольское в сторону села Стародубовки и до Розовки, уже в Запорожской области.
" Основная задача этих линий обороны – уже не Мариуполь. Они для того, чтобы, когда прорвется фронт по линии Угледара и Пологов, не дать Силам обороны перерезать "пуповину" – дорогую жизнь в Крым", – заметил Андрющенко.
Эта дорога по суше соединяет временно оккупированный Крымский полуостров и Россию. Эту часть начали мощно укреплять, чтобы усложнить выход ВСУ к Азовскому побережью.
Петр Андрющенко о новых линиях обороны россиян: смотреть видео
Азовское побережье защищают
Фактически все, что есть между Мариуполем и Бердянском по линии моря – это огромный военно-логистический хаб, который используют россияне для учеб, ремонтов, перевозки ресурсов.
Кроме того, если выйти, например, в поселок Урзуф – через 30 километров там аэродром Приморско-Ахтарская. Условно, поставив там "Грады" – можно перемалывать этот аэродром даже с побережья Азовского моря,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Конечно, это понимают и российские оккупанты, поэтому работают над укреплением и защитой линии побережья. Понемногу они начали окапываться и в районе пляжей.
Ситуация в Мариуполе: что известно
- На днях в Мариуполе обезвредили трансформаторы, которые снабжали электричеством базу россиян. В результате у оккупантов несколько увеличилась всеобщая тревожность.
- Россияне используют Мариуполь как логистический хаб. Из-за безумных потерь во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, туда через Мариуполь перевозят технику. В частности, в партизанском движении "Атеш" зафиксировали перемещение резервных танков и грузовиков.
- 23 сентября был День города Мариуполь. На этом фоне Владимир Зеленский в традиционном обращении напомнил, что Мариуполь – украинская территория и город обязательно освободят.