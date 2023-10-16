Обстрелов стало меньше, но на позициях бои не утихают: что происходит в Авдеевке

В районе Авдеевки продолжает быть горячо, поскольку российские военные активно наступают на этом направлении. В то же время в Авдеевской общине фиксируют уменьшение количества вражеских обстрелов.

В понедельник, 16 октября, сохранилась тенденция уменьшения количества обстрелов. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, в эфире телемарафона, рассказал, что сегодня количество обстрелов было меньше, чем вчера, пишет 24 Канал.

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Россияне уменьшили обстрелы Авдеевской общины

Он подчеркнул, что уменьшение количества обстрелов касается Авдеевской общины. В то же время оккупанты продолжают насыщенно обстреливать позиции Сил обороны Украины.

По словам Барабаша, на передовой меньше обстрелов не становится, а бои не утихают ни днем, ни ночью. Бои и обстрелы продолжаются, даже несмотря на то, что около обеда начался обильный дождь.

Глава Авдеевской ГВА заявил, что россияне, несмотря на плохую погоду, все равно совершают обстрелы.

Он рассказал, что предыдущие пару дней российские военные "насыпают" южнее Авдеевки. Барабаш отметил, что оккупанты больше внимания сосредоточивают вокруг Первомайского.

Глава Авдеевской ГВА сообщил, что 16 октября в Первомайском погибли 2 гражданских лица.

В Авдеевской общине, по данным Барабаша, сутки прошли без раненых и погибших. Однако в результате авиаракетного удара 14 октября под завалами находится еще одно тело человека. Следовательно, за период обострения ситуации в Авдеевке уже погибли 4 гражданских.

Почему россияне штурмуют Авдеевку