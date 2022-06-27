Россияне уничтожают Лисичанск из авиации и артиллерии, ведутся бои, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
Российские кафиры атакуют Лисичанск с Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры.
Враг штурмует Лисичанск
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что накануне штурмовая авиация врага нанесла удары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке сейчас ведутся бои.
Внимание У Бахмута ВСУ уничтожили вражеские ДРГ и остановили штурм: россияне отошли
В Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне не перестают разрушать жилье, промышленные и административные объекты. Нет такого часа, когда вражеская артиллерия стихает,
– отметил Гайдай.
Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти – "не все из них это смогли сделать самостоятельно".
Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру
Председатель ОВА отметил, что в Лисичанске разрушения получили по меньшей мере 5 многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц были уничтожены сразу 6 частных домов.
Также россиянами обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек.
Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, что куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска,
– добавил Гайдай.
Россияне уничтожают Лисичанск из авиации / Фото фейсбук Сергей Гайдай
Обратите внимание! Россия увеличивает количество артиллерии недалеко от Лисичанска, чтобы поддержать наступательные действия и захватить город.
Российские войска сосредоточились на захвате Лисичанска после того, как ВСУ отошли от Северодонецка. Захватчики буквально сравнивают Лисичанск с землей.
Больше о ситуации на Донбассе:
- Враг пытается блокировать ВСУ в Лисичанске. Для этого они массированно атакуют южные окраины города.
- На Краматорском направлении противник не вел активных боевых сражений. В то же время обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков.
- На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.
Трудные бои и отраженные вражеские атаки на Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте