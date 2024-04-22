Разрушения значительные: ужасные последствия удара по телебашне в Харькове

Российские войска попали в Харьковскую телебашню. Она разломилась пополам после прямого попадания. В городе перебои с сигналом цифрового телевидения

Детали попаданий сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Попадание в Харьковскую телебашню

Российские оккупанты попали в телебашню в Харькове. Верхняя часть рухнула на землю. Это было самое высокое сооружение в городе. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Жертв среди людей нет.

Произошло попадание, разрушен наш объект телевизионной инфраструктуры. Сразу хочу попытаться опередить российскую пропаганду – у них уже несется, что в Харькове уже отсутствует телевизионная связь полностью, интернет и мобильная связь. На самом деле нет. Все в порядке, сигнал есть. Действительно, есть перебои с цифровым сигналом, но, думаю, в ближайшее время сообщат, удастся ли это и насколько быстро удастся это починить,

– рассказала Анна Черненко.

Удар по телебашне / Видео 24 Канал

С мобильной связью и интернетом в городе все в порядке. Все остальное, о чем утверждают российские телеграм-каналы – фейки, этому не стоит верить.

В то же время разрушения телебашни действительно значительны.

Фото телебашни в Харькове / 24 Канал

Собственно, это не первая попытка россиян ударить по телебашне. В марте 2022 года оккупанты били туда же. Тогда были определенные перебои с телевизионной связью, однако все удалось починить.

Прокуратура Харьковщины уже сообщила, какой ракетой россияне попали в телебашню 22 апреля. Предварительно, это была управляемая авиационная ракета Х-59. В то же время данные могут уточнить, ведь есть определенных трудности в работе всех экспертов на месте.

Последствия прилёта по телебашне / Видео 24 Канал

Другие удары по Харьковщине

К сожалению, ударами по Харькову россияне не ограничились. Били также по Слобожанскому, Дергачах, Слобожанску управляемыми авиабомбами. В Волчанске оккупанты попали по бывшему фермерскому предприятию. К счастью, жертв и раненых в результате этих ударов не было.