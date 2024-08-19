Заповедника "Аскания-Нова" больше нет, – Прокудин
Везде, где ступает нога русского солдата – превращается в руины. Так произошло и с заповедником "Аскания-Нова".
Напомним, что в заповедник оккупанты вошли 20 марта 2023 года. Они даже внесли его в свой "реестр".
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Что произошло с "Асканией-Новой"
Ранее поступала информация о том, что российские войска охотились на животных в "Аскании-Новой" и уничтожали заповедник.
Утром 19 августа стало известно, что заповедника "Аскания-Нова" больше нет. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Да, это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал – они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", – рассказал Прокудин.
Что известно о заповеднике "Аскания-Нова"
- Биосферный заповедник "Аскания Нова" имени Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна с 1995 года функционирует как независимое природоохранное и научно-исследовательское учреждение международного значения, подтвержденное сертификатом ЮНЕСКО о включении во Всемирную сеть биосферных резерватов.
- Этот заповедник является старейшим степным биосферным резерватом в мире и крупнейшей степной заповедной территорией в Европе, охватывая площадь 333,1 квадратного километра.
- На его территории расположены заповедная степь, дендрологический и зоологический парки. Здесь можно найти более 500 видов высших растений и более 3 тысяч видов животных.