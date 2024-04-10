Опять "потеряли": российские военные уронили авиабомбу над оккупированной территорией Херсонщины
Оккупанты уронили авиабомбу на оккупированной части Херсонской области. Ее 5 апреля обнаружил в поле местный житель.
Об этом сообщило российское издание. Отметило, что речь идет о ФАБ-250, пишет 24 Канал.
Кстати Российские самолеты в очередной раз сбросили авиабомбы на Белгородскую область, – СМИ
Захватчики "упустили" ФАБ на Херсонщине
Российские захватчики уронили авиабомбу на оккупированной части Херсонщины. На прошлой неделе, в частности, 5 апреля, местный житель обнаружил в поле воронку. В ней была авиабомба, которая не разорвалась.
Она упала в 5 километрах от Новоукраинки в Новотроицком районе. Специалисты, прибывшие на место, опознали боеприпас как российский ФАБ-250.
Уже в ближайшее время бомбу вроде бы утилизируют.
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Оккупанты не впервые "упускают" авиабомбы, в частности, на Белгородщину
- Кстати, накануне стало известно, что оккупанты уронили ФАБ-1500 на продуктовый магазин в оккупированном Енакиево Донецкой области.
- Также ранее СМИ писали, что за последние 3 недели вооруженные силы России уронили как минимум 21 бомбу на Белгородскую область.
- В частности, 30 марта две авиабомбы ФАБ-500 обнаружили в 2 километрах от села Крюково.