Опять "потеряли": российские военные уронили авиабомбу над оккупированной территорией Херсонщины

Оккупанты уронили авиабомбу на оккупированной части Херсонской области. Ее 5 апреля обнаружил в поле местный житель.

Об этом сообщило российское издание. Отметило, что речь идет о ФАБ-250, пишет 24 Канал.

Кстати Российские самолеты в очередной раз сбросили авиабомбы на Белгородскую область, – СМИ

Захватчики "упустили" ФАБ на Херсонщине

Российские захватчики уронили авиабомбу на оккупированной части Херсонщины. На прошлой неделе, в частности, 5 апреля, местный житель обнаружил в поле воронку. В ней была авиабомба, которая не разорвалась.

Она упала в 5 километрах от Новоукраинки в Новотроицком районе. Специалисты, прибывшие на место, опознали боеприпас как российский ФАБ-250.

Где именно нашли авиабомбу / Скриншот из росСМИ

Уже в ближайшее время бомбу вроде бы утилизируют.

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Оккупанты не впервые "упускают" авиабомбы, в частности, на Белгородщину