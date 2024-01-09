Оккупанты давят на Авдеевку: когда ждать наиболее интенсивного наступления

Российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в районе Авдеевки. Пока там насчитывается от 40 до 45 тысяч военных вражеской армии.

Об этом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, какие силы сосредоточил враг на этом направлении.

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Силы россиян возле Авдеевки

По словам Коваленко, на Авдеевском направлении россияне используют силы преимущественно одного подразделения. Речь идет о первом армейском корпусе. Это формирование из местных мобилизованных так называемой "ДНР".

"Например, из Красногоровки на Новобахмутовку они используют преимущественно 132 ОМСБР (отдельную мотострелковую бригаду) из первого армейского корпуса. Она была усилена 30 ОМСБР второй общевойсковой армии. Но 30-я почти не используется, используется именно ресурс первого армейского корпуса", – отметил он.

В свою очередь, свои регулярные оккупационные войска россияне используют не так активно. Они накапливают потенциал и восстанавливаются после неудачных атак.

"У меня есть собственное мнение, что они будут накапливать примерно до 60 тысяч личного состава в районе именно Авдеевки. Чтобы дойти им до такого числа, нужно примерно до месяца времени. И во второй половине февраля они могут начать более мощное, пожалуй, наступление на Авдеевку", – предположил Коваленко.

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