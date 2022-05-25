Россияне усиливают свои войска на Николаевском и Криворожском направлениях: готовят наступление

Аппетит разогнался нешуточно. Российские войска планируют наступление на Николаевском и Криворожском направлениях. Именно для этого оккупанты усиливают свои позиции техникой и личным составом.

Такую информацию сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Вооруженных Сил Украины Александр Мотузяник в вечерней сводке, передает 24 канал.

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В частности, сообщается о бесперебойных обстрелах оккупантами фронтовой линии.

На Криворожском и Николаевском направлениях захватчики производили огненное поражение почти по всей линии боевого противостояния,

– подчеркнул Мотузяник.

По его словам, в рамках подготовки к наступательным и контрнаступательным действиям в районе города Берислав Херсонской области россияне разместили 3 тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино".

Российская тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 "Буратино" / фото "Слово и Дело"

Известно, что ТОС-1 Буратино имеет 30 направляющих для неуправляемых реактивных снарядов. Они смонтированы на поворотной платформе. В русском комплексе используется специальная система управления огнем. Она состоит из оптического прицела, лазерного дальномера, датчика крена и электронного баллистического вычислителя. Отметим, что с помощью лазерного дальномера расстояния до цели определяются с точностью до 10 метров.

Александр Мотузяник отметил, что оккупанты пытаются усилить район Берислава подразделениями Росгвардии и стрелковых батальонов мобилизационного резерва, так называемого 1-го армейского корпуса общей численностью до двух тысяч человек.

Что известно о ситуации в Николаевской области: последние новости

По данным Оперативного командования "Юг", в Николаевской области Вооруженные Силы Украины столкнулись с россиянами, которые были переодеты в форму украинских бойцов. Противнику это не помогло, ведь ВСУ отразили атаку, а россияне потеряли четырех своих орков.

Вчера вечером, 24 мая, военнослужащие российской армии нанесли артиллерийский удар по Николаеву. Враг использовал ракетную систему залпового огня "Торнадо-С" . В результате удара значительных повреждений получил многоэтажный дом. Один человек получил ранения.

Во время вражеских обстрелов Николаевщины в течение суток 22 мая ранения получили 11 человек . К счастью, пострадавших среди детей нет. Все раненые уже находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую медицинскую помощь. Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева поблагодарила местных высокопрофессиональных врачей, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев

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