Количество ПВО зашкаливает, – Данилов рассказал, как оккупанты усиливают оборону Крымского моста

российские оккупанты очень боятся удара ВСУ по Крымскому мосту. Еще бы – его разрушение отрежет их от основного канала поставки оружия и припасов.

Наши герои не раз говорили о том, что в случае получения дальнобойного оружия Крымский мост станет одной из главных целей. Слова командования ВСУ очень испугали оккупантов, они начали сгонять к объекту всю возможную защиту.

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Какую защиту организовали россияне для Крымского моста

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, российские оккупанты очень переживают из-за оружия, которое наши героические ВСУ получают от партнеров. Они активно усиливают защиту Крымского моста, ведь в случае атаки они будут отрезаны от основного канала обеспечения.

Его очень тщательно охраняют. Почти каждый день там проходят учения. Количество ПВО, которые поставили для охраны этого объекта, безумно. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которое уже имеют наши войска.

– заявил Данилов.

Война России с Украиной: последние новости

В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы. Вероятно, ВСУ попали в очередной вражеский склад.

россияне пытаются довести мирных людей на оккупированных территориях до отчаяния. После этого они предпринимают попытки вербовать мужчин на войну против Украины.

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