Оккупанты украли запчасти из уничтоженного самолета "Мрия", – полковник ВСУ

Россияне 27 февраля уничтожили самолет Ан-225 "Мрия" в Гостомеле Киевской области. Оккупанты успели выдрать запчасти из него и самолета "Руслан".

Об этом рассказал командир четвертой бригады оперативного реагирования Национальной гвардии полковник Артем Илюхин. Его бригада участвовала в боях на взлетной полосе аэродрома Гостомеля.

К теме Новая украинская "Мрия": в компании "Антонов" заявили о неточностях в интервью с руководителем

Что украли россияне

Илюхин объяснил, что хоть "Мечту" разрушили в боях, но наибольший ущерб ей нанесли подразделения российской армии. По словам военного, россияне специально в нескольких местах поджигали воздушное судно. Полковник отметил, что представители летной школы России не раз были с командировками в Гостомеле.

Основные комплектующие детали, наиболее ценные, россияне забрали из самолета. "С корнями" вырваны платы, провода и т.д., – сообщил Илюхин.

Расследование по "Мечте"

В Службе безопасности Украины считают, что работники предприятия "Антонов" не приняли меры, чтобы защитить самолет. Кроме того, они мешали ВСУ организовать противовоздушную и наземную охрану аэродрома.

Мародерство российских убийц: последние новости