4 фактора, из-за которых врагу удается активно продвигаться на фронте

Россияне продвигаются большими темпами. За последнюю неделю захватили более 200 квадратных километров, пишет Bloomberg. Есть 4 фактора, которые могут влиять на это.

Один из них – нехватка людей и плохая подготовка, что уже признал главком Сырский. Подробнее 24 Каналу рассказал основатель БФ "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный.

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Первый фактор

В украинской армии ощутимый дефицит личного состава и не очень хорошая подготовка людей, которые попадают на фронт. Главком Александр Сырский признал проблему, над ее решением уже работают. Планируется увеличение срока подготовки мобилизованных.

Мобилизация у нас хромает и довольно значительно,

– отметил Нарожный.

В частности, из-за большого количества забронированных работников – более миллиона человек. Этот процесс остановили, поскольку не могут все работать на критических предприятиях.

Относительно плохой подготовки, то президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой предоставить инструкторов, которые будут готовить мобилизованных перед отправкой на фронт.

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Второй фактор

Успеху врага способствует его господство в воздухе. Ежедневно оккупанты сбрасывают от 120 до 140 авиабомб на украинские города и села. Значительную часть оттянула Курская операция, около 30% КАБов падают именно на Курщине. Но на территорию Украины все равно немало прилетает. Это, в частности, уничтожает фортификации и дома, в которых наши военные держат оборону.

Третий фактор

Недостаточные поставки оружия от наших союзников. Говорится и об артиллерийских системах и снарядах к ним, и о бронетехнике, и о танках, и о БТРах, и о БМП, и о колесной технике.

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Четвертый фактор

Украине до сих пор не предоставили разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

По этому поводу бывший спикер Воздушных Сил Юрий Игнат опубликовал красноречивую статью. В ней он отметил, что украинские пилоты буквально сидят и ждут отмены запрета, чтобы уничтожать инфраструктуру и логистику врага в тылу.

Хотя и имеем ракеты Storm Shadow с довольно большим радиусом действия, но можем бить только по границе, то есть совсем вблизи территории Украины,

– отметил Павел Нарожный.

Кроме того, россияне сосредоточили максимум своих боеспособных подразделений на Покровском направлении. По сводке Генштаба, на этом отрезке происходит 60 – 70% всех боестолкновений, поэтому враг имеет там успех.