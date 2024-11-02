Один з них – нестача людей і погана підготовка, що уже визнав головком Сирський. Детальніше 24 Каналу розповів засновник БФ "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний.

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Перший фактор

В українській армії відчутний дефіцит особового складу та не дуже гарна підготовка людей, які потрапляють на фронт. Головком Олександр Сирський визнав проблему, над її розв'язанням уже працюють. Планується збільшення терміну підготовки мобілізованих.

Мобілізація у нас кульгає і доволі значно,

– наголосив Нарожний.

Зокрема, через велику кількість заброньованих працівників – понад мільйон осіб. Цей процес зупинили, оскільки не можуть усі працювати на критичних підприємствах.

Щодо поганої підготовки, то президент Володимир Зеленський звернувся до союзників з проханням надати інструкторів, які підготовлюватимуть мобілізованих перед відправленням на фронт.

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Другий фактор

Успіху ворога сприяє його панування у повітрі. Щоденно окупанти скидають від 120 до 140 авіабомб на українські міста та села. Значну частину відтягнула Курська операція, близько 30% КАБів падають саме на Курщині. Але на територію України все одно чимало прилітає. Це, зокрема, знищує фортифікації та будинки, у яких наші військові тримають оборону.

Третій фактор

Недостатнє постачання зброї від наших союзників. Мовиться і про артилерійські системи й снаряди до них, і про бронетехніку, і про танки, і про БТРи, і про БМП, і про колісну техніку.

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Четвертий фактор

Україні досі не надали дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб території Росії.

З цього приводу колишній речник Повітряних Сил Юрій Ігнат опублікував промовисту статтю. У ній він зазначив, що українські пілоти буквально сидять і чекають скасування заборони, аби знищувати інфраструктуру та логістику ворога в тилу.

Хоч і маємо ракети Storm Shadow з доволі великим радіусом дії, але можемо бити тільки по прикордонню, тобто геть поблизу території України,

– зазначив Павло Нарожний.

Крім того, росіяни зосередили максимум своїх боєздатних підрозділів на Покровському напрямку. За зведенням Генштабу, на цьому відтинку відбувається 60 – 70% усіх боєзіткнень, тому ворог має там успіх.