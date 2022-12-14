Перестрелки между оккупантами и террором населения: мэр Мелитополя рассказал о ситуации в городе

Прошедшая неделя в Мелитополе была адской для российских кафиров. Они потеряли радиолокационную станцию, блокпост в Новобогдановке и ресторан, где отдыхали осетины.

Об этом для 24 канала рассказал городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что удалось ликвидировать командование осетинами.

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"Тогда уже было понятно, что там руководство, потому что более 10 карет скорой сразу поехали в Крым. А туда они не возят кого-либо. Так там и уничтожили руководство 58 осетинской армии", – отметил Федоров.

Похищают людей

Как рассказал мэр, россияне избрали для себя Мелитополь в качестве логистического и административного центра, но это будет и могилой для руководящего состава. Однако враг усугубляет террор гражданского населения.

Начали похищать еще больше людей, пленять, проводить фильтрацию в селах и самом городе. Только за последние дни десятки человек попали в плен. Россияне не могут понять на десятый месяц временной оккупации, почему их не принимают мелитопольцы, – сообщил Федоров.

Потеряли мост

В Мелитополе 12 декабря взорвали мост, соединявший город с селом Константиновка. Федоров рассказал, что когда Крымский мост стал менее проездным, основную логистику грузов перебросили именно на Мелитополь. Как отметил мэр, это именно тот сухопутный коридор, о котором постоянно говорит вражеская пропаганда.

"Если ехать из Бердянска, Мариуполя и России на Крым, то есть по меньшей мере 5 кратчайших путей. Один из них разрушили. Этот мост в 200 метрах от блокпоста осетин. Интенсивность боевых действий на Мелитопольщине усиливается. Идет подготовка к полному уничтожению территории", – сказал Федоров.

Обратите внимание – Федоров о событиях в Мелитополе: смотрите видео

Почему враг устраивает перестрелки

Мэр сообщил, что у россиян были перестрелки между собой в Мелитопольском районе. По словам Федорова, это произошло в обед 13 декабря в центре города. Оккупанты застрелили кого-то из своих.

"О подобных перестрелках мы сообщаем уже несколько месяцев. Прецедент вчерашней перестрелки в том, что она была днем. Также исчез один из мобилизованных патрулей, а до этого мы говорили о дезертирах в российских войсках, которые массово убегают или сдаются в плен. Это и есть основная причина перестрелок", – объяснил мэр.

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