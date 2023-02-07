Алкоголь с "патриотизмом": в Мариуполе обостряются конфликты между оккупантами

В Мариуполь враг стягивает свой личный состав. Однако представители разных этничностей не могут ужиться и провоцируют постоянные вооруженные конфликты между собой.

Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он рассказал, что конфликты возникают, в частности, под влиянием алкоголя.

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Андрющенко сообщил, почти ежедневно в Мариуполе происходят конфликты между разными группировками российских войск. Это наблюдается с лета, тогда конфликты начались между гражданами России и жителями ДНР.

Они постоянно между собой разбирались, кто из них больше патриоты, кто больше победы принес в Мариуполь.

– добавил говорящий.

Конфликты между оккупантами не угасают

По сообщениям мэрии Мариуполя, сейчас ситуация с конфликтами между представителями российских войск в городе еще больше усугубилась.

Весь русский этнос сейчас представлен в Мариуполе и между ним нет никакого единства. Конфликты на национальной основе возникают постоянно,

– сообщил Андрющенко.

По его словам, подавляющее большинство конфликтов заканчивается тем, что они "стреляются, режутся, дерутся". Конфликты подогреваются алкоголем, ведь продажа алкоголя "с рук" в городе не контролируется.

Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотреть видео

Может сыграть на руку украинцам

Городские власти Мариуполя считают продажу алкоголя оккупантам одним из способов их нивелирования. Подобные конфликты среди россиян проходят либо поздним вечером, когда мариупольцев уже нет на улице, либо в таких районах, где горожане уже не проживают.

Хотя официально россиянам запрещено покупать алкоголь, по словам Андрющенко, даже местные продавцы не могут отказать людям с оружием. Но то, что есть проблемой в армии врага, может сыграть на руку украинцам и они этим пользуются.

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