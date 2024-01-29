4 месяца без массовых атак ракетами "Калибр": есть ли повод радоваться

Российские военные не применяли "Калибры" с 25 сентября. Однако это не повод расслабляться, поскольку провал ударов этими ракетами не говорит о том, что они закончились или нет производства. Как раз наоборот.

С 25 сентября 2023 года по 25 января 2024 года у россиян накопление крылатых ракет "Калибр" только благодаря производственным мощностям может составлять более 240 единиц. То есть с учетом применения Х-101/555 морских "Калибров" в резерве больше, чем крылатых авиационных.

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Почему россияне перестали запускать "Калибры"

Причин столь длительной паузы несколько. Во-первых, после побега Черноморской флотилии в Новороссийск из Севастополя, на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр".

Сейчас продолжается активный вывоз КРМБ "Калибр" из 3413 ракетно-технической базы в Сухарной Балке на материк в 1061 арсенал комплексного хранения ракет боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевскую, Краснодарского края. Причем командование оккупантов всячески форсирует процесс обустройства всей необходимой инфраструктуры и логистики.

Во-вторых, отмечается износ пусковых на носителях КРМБ "Калибр". Частое применение этих ракет показало, что качество пусковых не обеспечивает надежность при столь интенсивном применении ракет. Особенно ресурс был изношен в 2022 году и в первой половине 2023 года.

Не удивительно то, что неоднократно бросались в глаза нечетные пуски хотя пусковых парное количество. Например, когда регулярно с ДЭПЛ "Варшавянка" из 4 пусковых установок запускалось по 3 ракеты. Одна из секций не заряжалась из-за износа и рисков чрезвычайной ситуации.

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Также сами корабли от частых стартовых импульсов получили внутренние повреждения корпусов, которые так же влияют на устойчивость.

А потому не удивлюсь если увижу как оккупанты внутренними водами России пытаются переправить в Черное море носители КРМБ "Калибр" из других флотов, а эти отправить на ремонт.

В-третьих, пока что российских маньяков подводит погода. Но это ситуативный фактор.

А потому к практике ударов "Калибрамы" они через некоторое время все же вернутся, особенно с учетом уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска.