Россияне уже бегут из Крыма, у коллаборантов истерия, – крымский политик

Возмущение и недовольство среди крымских татар и украинцев, которые 8 лет живут в оккупированном Крыму, были постоянно. По состоянию на данный момент, оккупанты в Крыму проводят очередную волну репрессий.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он также отметил, что сейчас у россиян нарастает истерия, потому что наши успехи на фронте, особенно на южном направлении, действительно оказывают большое влияние и в Крыму.

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Уже прошло много лет со дня оккупации, и они не смогли широкомасштабно захватить весь Крым, то есть массово принудить местных к сотрудничеству,

– говорит Чийгоз.

По его словам, в Крыму такие настроения, что многие россияне и коллаборанты не знают куда бежать. Крымские коллаборанты пытались "пристроить свою задницу" в россии, но уже пришло понимание, что они там никому не нужны.

Новая волна репрессий со стороны россиян относительно коренного населения Крыма – крымских татар будет только расти, убежден заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Это – истерия и россияне пытаются на ком-то отыграться и согнать злобу,

– добавляет Ахтем Чийгоз.

Ситуация на фронте – актуальные новости

В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы. Вероятно, ВСУ попали в очередной вражеский склад.

россияне пытаются довести мирных людей на оккупированных территориях до отчаяния. После этого они предпринимают попытки вербовать мужчин на войну против Украины.

На Донбассе российские оккупанты стали усиливать работу своих диверсионно-разведывательных групп. Стало известно о врагах, которые приходят на наши блокпосты в форме ВСУ. Также известно, что эти россияне хорошо говорят на украинском. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что эти российские солдаты из "лиги" – так называемой "элиты" российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил о том, что примет участие в форуме в Гааге. Цель мероприятия – привлечение всех российских оккупантов к ответственности за преступления, которые они совершили в Украине. Глава государства заверил, что ни одному оккупанту не удастся уйти от ответственности.

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