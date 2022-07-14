Россияне уже бегут из Крыма, у коллаборантов истерия, – крымский политик
Возмущение и недовольство среди крымских татар и украинцев, которые 8 лет живут в оккупированном Крыму, были постоянно. По состоянию на данный момент, оккупанты в Крыму проводят очередную волну репрессий.
Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он также отметил, что сейчас у россиян нарастает истерия, потому что наши успехи на фронте, особенно на южном направлении, действительно оказывают большое влияние и в Крыму.
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Уже прошло много лет со дня оккупации, и они не смогли широкомасштабно захватить весь Крым, то есть массово принудить местных к сотрудничеству,
– говорит Чийгоз.
По его словам, в Крыму такие настроения, что многие россияне и коллаборанты не знают куда бежать. Крымские коллаборанты пытались "пристроить свою задницу" в россии, но уже пришло понимание, что они там никому не нужны.
Новая волна репрессий со стороны россиян относительно коренного населения Крыма – крымских татар будет только расти, убежден заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Это – истерия и россияне пытаются на ком-то отыграться и согнать злобу,
– добавляет Ахтем Чийгоз.
Ситуация на фронте – актуальные новости
- В оккупированной Горловке прогремели мощные взрывы. Вероятно, ВСУ попали в очередной вражеский склад.
- россияне пытаются довести мирных людей на оккупированных территориях до отчаяния. После этого они предпринимают попытки вербовать мужчин на войну против Украины.
- На Донбассе российские оккупанты стали усиливать работу своих диверсионно-разведывательных групп. Стало известно о врагах, которые приходят на наши блокпосты в форме ВСУ. Также известно, что эти россияне хорошо говорят на украинском. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что эти российские солдаты из "лиги" – так называемой "элиты" российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил о том, что примет участие в форуме в Гааге. Цель мероприятия – привлечение всех российских оккупантов к ответственности за преступления, которые они совершили в Украине. Глава государства заверил, что ни одному оккупанту не удастся уйти от ответственности.
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