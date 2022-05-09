Россияне уже несколько дней подряд обстреливают пограничные границы на Сумщине

Уже несколько дней Сумщина страдает от вражеских ударов. Несмотря на то, что ВСУ освободили область от оккупантов, они продолжают атаковать.

Так, сегодня утро в Сумской области также началось с артобстрелов приграничных территорий. В частности, прилеты были по Хотинской общине. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, к счастью, разрушений и жертв нет.



Обломок ракеты, которую оккупанты выпустили по Сумщине / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого

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