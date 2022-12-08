Подарок от ВСУ на праздники: россиянам вскоре придется попрощаться со Сватовым и Кременной
Источник:Сергей Гайдай
ВСУ подготовили для украинцев отличный подарок к зимним праздникам. Сергей Гайдай рассказал, что уже вскоре оккупанты попрощаются со Сватовым и Кременной.
Глава Луганской ОВА добавил, что захватчики прекрасно это понимают. Именно поэтому враг готовится к следующей обороне в Старобельске.
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Россиянам придется вскоре попрощаться со Сватовым и Кременной. И они это понимают, поэтому готовятся к следующей обороне в Старобельске,
– говорится в сообщении.
По словам Гайдая, тяжелая ситуация – в Белогоровке. Российские захватчики продолжают атаковать.
Захватчики несут колоссальные потери
Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты понесут большие потери. Слабая медицина не может справиться с таким количеством трехсотых. Гражданских просто выгоняют из больниц. Тем временем врачей отправляют в военные госпитали – ближе к фронту.
Оккупанты отправляются на концерт в Кобзон просто потому, что их не успевают довезти в больницы в Луганске.
Общие потери врага
По состоянию на 8 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 93 080 российских оккупантов. Кроме того, воины уничтожили:
- танков – 2 937,
- боевых бронированных машин – 5 911,
- артиллерийских систем – 1 925,
- РСЗО – 395,
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603,
- крылатых ракет – 592,
- кораблей/катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 528,
- специальной техники – 1634.