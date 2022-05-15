Россияне уже запускают старые советские ракеты: летят, куда им вздумается, – Братчук

Российские оккупанты начали использовать старые ракеты из СССР. Некоторые изготовили еще в 60-70-х годах прошлого столетия.

Об этом рассказал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. Эти ракеты – особенно неточные.

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Россияне запускают "хлам"

По словам Сергея Братчука, эти ракеты не слишком контролируемы. Они могут не долететь до цели или просто взорваться в воздухе.

Видим, что россияне стали использовать ракеты советского образца 60-70-х годов. "Суперпуперновые", как они говорят. Те ракеты такие же помешанные как оккупанты. Летят там, где им вздумается. Хорошо, когда разрываются в воздухе, – рассказал спикер Одесской ОВА.

Сергей Братчук отмечает, что в Одессе и области ситуация полностью контролируемая. Хотя остается большой угроза ракетных ударов: ночью была воздушная тревога на полтора часа, с утра – несколько короче. Но, к счастью, никаких "прилетов" не было.

"Найдется то время, надеюсь, скоро, когда будут отлеты – и до Кремля достанем. Хотя нам чужого не надо, а своего не отдадим", – подчеркнул Сергей Братчук.

Как ранее отмечал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сейчас россияне стали использовать крылатые ракеты Х-22 советского образца. Это может свидетельствовать о том что у них начинают заканчиваться запасы современных ракет. Сама Х-22 может отклоняться от цели на сотни метров. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги.

Какая ситуация в Одессе: важные новости

В Одессе на один из пляжей "выплыла" вражеская мина из-за шторма. Людей просят воздерживаться от прогулок: ее планируют обезвредить на месте.

Кроме того, спасатели обнаружили в Одесском районе много вражеских боеприпасов. Они призывают местных жителей не переживать из-за звуков взрывов. Эти опасные предметы тоже обезвреживают.

Российские оккупанты несколько дней беспощадно обстреливали Одессу. 12 мая ударная волна повредила Воронцовский дворец. 11 мая оккупанты нанесли удар по одному из районов города, но никаких разрушений не было. 10 мая они уже четвертый раз ударили по мосту через Днестровский лиман. А 9 мая оккупанты вообще запустили 7 ракет: были погибшие и раненые.

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