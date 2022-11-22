Бахмут становится точкой отсчета поражения россиян, – ВСУ о масштабных потерях врага

На Бахмутском и Авдеевском направлении в течение суток было больше всего штурмов и обстрелов врага. Речь по меньшей мере о нескольких десятках штурмов.

И это из-за ухудшения погоды их количество уже уменьшилось. Соответствующую информацию рассказал 22 ноября в эфире телемарафона "Единые новости" представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Что происходит в направлении Бахмута

По данным спикера, враг использует все виды артиллерии, реактивные системы залпового огня, минометы, танки. Кроме того, россияне пытаются:

прорвать нашу оборону;

выйти на оперативное пространство, чтобы захватить как минимум Донбасс – Донетчину и Луганщину.

"Однако (враг – 24 канал) подвергается системному и мощному отпору наших войск. Это дается большими усилиями, потому что враг максимально концентрирует силы в том направлении", – заявил Сергей Череватый.

По его данным, Вооруженные Силы Украины используют все имеющиеся силы поражения, не имея математического преимущества. Однако наши военные максимально бьют по пунктах управления врага, логистических путях, складах с оружием и боеприпасами, больших скоплениях техники и личного состава.

Следовательно, враг несет ежесуточные большие потери, которые исчисляются сотнями людей по всему фронту. По сути, Бахмут для него становится такой точкой бифуркации (то есть критического состояния, после которого возникает неустойчивость и неопределенность – 24 канал), отсчета их поражения, можно сказать,

– заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Кроме того, Сергей Череватый также рассказал, что из-за похолодания российские оккупанты даже разжигают костры, чтобы согреться. Особенно к таким действиям прибегают недавно мобилизованные, ведь у них плохая амуниция и они не умеют маскироваться.

По словам спикера, враги даже курили в окопах. Этим россияне показывают свои позиции ВСУ.

Более того, на пленных и убитых россиянах очень некачественная одежда и обувь, пропускающая холод. Кроме того, чем больше россиян мобилизует Кремль, тем хуже их одевает.

Важные новости из Бахмута

Российские оккупанты отчаянно пытаются наступать в направлении Бахмута. У врагов там есть силы, но они некачественные. По данным Череватого, оккупанты предпринимают бесполезные попытки захватить город.

Кроме того, по словам военного капеллана Марка Купчененко, по состоянию на 18 ноября в Бахмуте ад, давление со стороны россиян только усиливается, там происходил штурм за штурмом и не утихают обстрелы.

По данным военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса Романа Свитана, российские оккупанты не смогут взять Бахмут. Ведь город сильно укреплен, а внутри еще течет река Бахмутка.

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