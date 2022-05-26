Россияне в Херсонской области заставляют ставить ценники в рублях и в гривнах и угрожают продавцам

Российские оккупационные власти в Херсонской области пытаются незаконно ввести в обращение рубль, что является признаком аннексии. Ставленики Кремля во временно оккупированной Херсонской области требуют у продавцов ставить ценники в рублях и гривнах.

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Российские пропагандистские СМИ информируют, что соответствующее требование перед продавцами поставили самопровозглашенные оккупационные власти в Херсонской области.

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Тамошний гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что предприниматели в Херсонской области должны выставить ценники в гривнах и в рублях. Сообщается, что это обязательное условие продолжения бизнеса.

Россия вводит бивалютную зону в Херсонской области

В конце апреля российские военные захватили Херсонский городской совет и здание облгосадминистрации. Тогда они представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Тогда оккупационные власти заявили, что Херсонщина с 1 мая должна "перейти в рублевую зону" . Гауляйтеры даже сказали, что так называемый "переходный период займет до 4 месяцев".

В ответ украинская омбудсменка Людмила Денисова подчеркнула, что переход на рубли – это акт аннексии со стороны России .

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Российские пропагандисты сообщили, что с 23 мая оккупационные власти ввели бивалютную зону в Херсонской области . Такой шаг России нарушил монетарный суверенитет и положение Гаагской конвенции 1907 года.

Эксперты заявляют, что решение не принесет никакой экономической пользы Москве. Введение рубля на временно оккупированной территории Херсонщины – исключительно политическое решение для подготовки к так называемому "референдуму".

Важно отметить, что президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина выйдет из мирных переговоров с Россией, если в Херсонской области состоится так называемый "референдум".

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Кроме рубля Россия навязывает свои паспорта на Херсонщине

Как и во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса, российское политическое руководство решило раздавать паспорта на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсона.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов в Херсонской и Запорожье.

Цинический шаг Кремля был осужден в МИД Украины , заявив, что паспортизация оккупированных территорий является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

В США и Европейском Союзе также осудили решение Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов в Херсонской и Запорожье.

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