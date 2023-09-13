У россиян истерика из-за атаки на Севастополь: угрожают и признают, что из дома страшно выходить

Российская сеть буквально разразилась угрозами и призывами бомбить Киев из-за взрывов в Севастополе ночью 13 сентября. В то же время они жалуются, что им просто страшно выходить на улицу.

Об этом они писали в комментариях на российских телеграмм-каналах к публикациям о мощном хлопке" во временно оккупированном Крыму. Также граждане страны-агрессора злорадствовали атакой по Одесской и Сумской областях, которые также произошли в эту ночь. 24 Канал собрал комментарии-бедствия населения страны-террориста.

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Россияне истерят из-за атаки

Комментарии россиян буквально пропитаны агрессией и подлостью. Вот что они писали:

"Сегодня геранят Одесскую область и Сумскую",

"Надо по Киеву больше бить, они там заскучали",

"Самые главные цели в Киеве",

"Украина через несколько лет превратилась в террористическое государство. Россия пришла помочь вернуть свободу. Никто не будет терпеть аналог ИГИЛ у своих границ",

"Из дома становится страшно выходить, прилеты, стрельба, обстрелы, ужас сплошной"

Главное о взрывах в Севастополе

В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе. В результате Крымский мост был перекрыт.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал "пожар не на гражданском объекте" в районе Килен-балки (Нахимовский район Севастополя).

Впоследствии минобороны России заявило об атаке ракетами и морскими дронами, признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждения двух кораблей, "находившихся на ремонте", а также атаку по "отряду кораблей ЧФ на переходе морем".

! Оккупация Крыма Россией незаконна, украинская сторона неоднократно отмечала, что не ведет переговоры со страной-террористом, пока российские войска находятся на территории Украины и пока российские ракеты атакуют мирные города нашего государства. Также война не закончится, пока Украина не вернет себе все территории, включая Крым. Происходящее на территории временно захваченных Россией территорий – их ответственность. Украина не атакует гражданские объекты на этих территориях. Удары по военным базам врага совершенно очевидны средства возвращения своих территорий. Взрывы будут продолжаться, неоднократно заявляли в ГУР МО.