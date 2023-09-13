У россиян истерика из-за атаки на Севастополь: угрожают и признают, что из дома страшно выходить
Российская сеть буквально разразилась угрозами и призывами бомбить Киев из-за взрывов в Севастополе ночью 13 сентября. В то же время они жалуются, что им просто страшно выходить на улицу.
Об этом они писали в комментариях на российских телеграмм-каналах к публикациям о мощном хлопке" во временно оккупированном Крыму. Также граждане страны-агрессора злорадствовали атакой по Одесской и Сумской областях, которые также произошли в эту ночь. 24 Канал собрал комментарии-бедствия населения страны-террориста.
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Россияне истерят из-за атаки
Комментарии россиян буквально пропитаны агрессией и подлостью. Вот что они писали:
"Сегодня геранят Одесскую область и Сумскую",
"Надо по Киеву больше бить, они там заскучали",
"Самые главные цели в Киеве",
"Украина через несколько лет превратилась в террористическое государство. Россия пришла помочь вернуть свободу. Никто не будет терпеть аналог ИГИЛ у своих границ",
"Из дома становится страшно выходить, прилеты, стрельба, обстрелы, ужас сплошной"
Главное о взрывах в Севастополе
- В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе. В результате Крымский мост был перекрыт.
- Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал "пожар не на гражданском объекте" в районе Килен-балки (Нахимовский район Севастополя).
- Впоследствии минобороны России заявило об атаке ракетами и морскими дронами, признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждения двух кораблей, "находившихся на ремонте", а также атаку по "отряду кораблей ЧФ на переходе морем".