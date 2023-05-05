"Ожидают, что контрнаступление может быть и с моря": россияне паникуют в Крыму
На временно оккупированном полуострове Крым периодически расцветает "хлопок". Русские двигаются, суетятся и срочно возводят оборонительные сооружения.
Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, россияне в Крыму сейчас всеми силами пытаются сберечь стратегические военные объекты.
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На полуострове россияне преимущественно думают о том, как им защититься, заметил Бариев. Сначала возводили оборонительные постройки на севере, теперь начинают укреплять юг.
В Судаке и Алуште россияне продолжают минировать побережье и строить фортификационные сооружения, хотя там до этого не было никаких взрывов.
Россияне боятся контрнаступления и нового "хлопка"
По словам представителя Меджлиса, россияне в Крыму ожидают, что украинское контрнаступление может начаться в том числе и с моря.
Я не слишком понимаю в военном деле, но я считаю, что сейчас паника россиян все же есть,
– добавил говорящий.
Более того, гражданские сообщали, что россияне после взрывов в Севастополе начали перекидывать корабли Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск или и на другие базы.
Сейчас россияне делают все возможное для того, чтобы защитить нефтебазу в Феодосии, ведь она тоже очень мощная, заметил Бариев. Они вводят внутренние нормативные акты для усиления охраны нефтебазы, ведь боятся новых прилетов.
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Что известно о подготовке к контрнаступлению
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что контрнаступление Украины готовится. Однако о его месте начала, направлениях, датах и т.п. сообщаться не будет. Все остальное – это только предположения.
- Кроме того, глава разведки Кирилл Буданов заметил, что чрезмерное внимание к контрнаступлению усложняет ситуацию и создает завышенные ожидания от бойцов. Правда, это и психологически давит на врага.
- Михаил Подоляк отметил, что наступательные действия зависят от 4 важных составляющих, когда они все сойдутся – начнется контрнаступление.