Россияне дронами атаковали Киев: вспыхнул пожар на крыше многоэтажки

Россияне продолжают терроризировать мирное популяция. В ночь на 20 мая оккупанты запустили дроны-камикадзе на Север нашей страны. Известно, что в Киевской области работает ПВО.

Призываем жителей Киева и области оставаться в укрытиях и не покидать их. Это касается и тех регионов, где раздаются воздушные тревоги. Будьте осторожны и берегите себя.

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Что известно об атаке дронами

По словам Сергея Попко, предварительно зафиксировали падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах. Что касается пострадавших и повреждений, информация уточняется.Сергей Попко актуализировал данные по ситуации в городе. По его словам, происходит локализация пожара площадью около 80 квадратных метров.Виталий Кличко уточнил информацию. По его словам, пожар вспыхнул на крыше 9-этажки в одном из ЖК в Днепровском районе. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала. На месте работают все службы.мэр Виталий Кличко отметил, что зафиксировали возгорание в результате падения обломков в Днепровском районе. Туда уже отправились все необходимые службы. Подробностями мэр Киева пообещал поделиться впоследствии.Сергей Попко отметил, что в результате падения обломков вспыхнул пожар на крыше многоэтажки в одном из районов Киева. На месте работают все необходимые службы. Жителей еще раз призывают не покидать укрытий.в КГВА подтвердили, что работает ПВО. Жителей призывали сохранять спокойствие и находиться в укрытиях отбоя.Monitor сообщает, что ПВО работает и в самом Киеве.Monitor обратился к жителям Левого берега Киева. Их призывали быть внимательными.глава КГВА Сергей Попко добавил, что воздушная тревога продолжается. Он также отметил, что вокруг воздушного пространства столицы работает ПВО.в Киевской ОВА отметили, что атака сохраняется дронами. В области работают силы ПВО.

Позаботьтесь о собственной безопасности – оставайтесь в укрытиях. Соблюдайте информационную тишину – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников!

– призывали жильцов.

мониторинговый канал Monitor сообщил, что в Киевской области работает ПВО.воздушная тревога начала раздаваться в Киеве.сирены раздались в Киевской области, а минуту до этого – в Черниговской области.

Важно! Во время воздушной тревоги вы обязаны находиться либо в укрытии, либо хотя бы соблюдать правила двух стен. Снимать на фото и видео работу ПВО – не только безрассудно, но и крайне опасно. Помните, что возможно падение обломков. Напомним, что осенью мужчина в Киевской области вышел на балкон, чтобы взглянуть на работу ПВО, и ему сбитой ракетой снесло голову.

Отметим, что ночь против 19 мая тоже была неспокойной. Россияне атаковали Украину как ракетами "Калибр", так и дронами-камикадзе.

Сколько воздушных целей сбили 19 мая

В Воздушных силах отметили, что враг атаковал Украину с северного и юго-восточного направлений. Для этого использовали ударные дроны "Шахед" и крылатые ракеты "Калибр". Последние запустили с кораблей в Черном море.

Всего запустили 22 иранских "мопеда" и 6 ракет. На протяжении ночи нашим силам ПВО удалось сбить три "Калибра" и 16 БПЛА.