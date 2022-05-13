Россияне в панике разбегаются: появилось видео взрывов в Белгородской области

В селе Солохи Белгородской области 11 мая произошли мощные взрывы. Оккупанты объясняли их тем, что в регион привезли "хлопок".

В сети появилось видео с якобы кадрами обстрела села. Его распространили российские телеграмы, пишет 24 канал.

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На кадрах слышно, что россияне изрядно испугались. Они в панике бежали в укрытие и испуганно кричали. Что случилось в селе – неизвестно. Ведь российские власти никак не объясняют загадочные взрывы в Белгородской области.

Смотрите видео, как россияне убегают от взрывов:

Кремль может ввести военное положение

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что руководство России может ввести военное положение. Однако не на всей территории страны, а только в приграничных с Украиной областях. Речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях.

"Россияне могут (ввести военное положение – 24 канал), потому что там что-то странное постоянно происходит. То база взорвется, то склады горят", – говорил Арестович.

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Кратко о загадочных взрывах в Белгороде

В Белгородской области уже долгое время что-то взрывается. Власти не объясняют, что именно происходит, а журналисты говорят только о "хлопках". В то же время, местные убеждены, что их обстреливают Вооруженные Силы Украины. Хотя наши бойцы такую информацию отрицали.

3 мая громкие звуки раздались в самом центре Белгорода. Поэтому у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

До этого, 2 мая, горел Пермский пороховой завод. Оккупанты говорили, что причина возгорания может быть в нарушении правил безопасности или же – курении в запрещенном месте. В результате пожара погибли 2 женщины.

В Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение". Это довольно иронично, ведь именно это издательство запланировало убрать все упоминания об Украине и Киеве из учебников истории. Кстати, помещение сгорело дотла, ведь пожарные не прибыли вовремя.

К теме смотрите видео о том, как россияне накрыли "Градами" колонну с гражданскими: