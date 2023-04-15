Хороший улов: под Марьинкой взяли в плен как минимум 6 россиян – видео допроса

Украинские защитники не забывают пополнять обменный фонд, чтобы выменять оккупантов на наших героев. В частности, несколько россиян взяли в плен под Марьинкой.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Также он опубликовал видео их допроса.

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Под Марьинкой в плен взяли несколько россиян

Тарновский 15 апреля показал шестерых окупантов, которых ВСУ взяли в плен под Марьинкой.

"Так выглядят взятые в плен под Марьинкой орки. Хорошая работа наших воинов!" – написал командующий.

ВСУ взяли россиян в плен под Марьинкой: видео

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Россияне массово сдаются в плен

Накануне в ГУР МО сообщили, что в марте 2023 года к украинскому государственному проекту "Хочу жить" поступило более 3 000 заявок. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей. К примеру:

в октябре и декабре 2022 года в среднем фиксировали 1400 – 1500 обращений ежемесячно,

в январе и феврале количество заявок выросло до 2500.

Также возросла активность сдачи россиян в плен прямо на поле боя. Такие тенденции в ГУР МО связывают с приближением контрнаступления ВСУ.

Спикер проекта "Хочу жить" также рассказывал, что российские военные сдаются в плен по всей линии фронта. Сейчас всплеск желающих так велик, что эти операции происходят каждые 2 дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группам.

Некоторые из них приходят вместе с техникой. Какую-то ВСУ уже даже используют на фронте против российских захватчиков.

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Список контактов, куда могут обращаться солдаты российской армии или их семьи

Для российских солдат, находящихся на территории России, и их родных есть возможность связаться через телеграм или вотсап:

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688.

Для военных, которые находятся на территории Украины:

688 – только с украинских номеров;

+380956886888;

+380936886888;

+380976886688;

+380665803498;

+380931192984;

+380443508917.

Кроме этого, можно использовать чат-бот "Хочу жить" телеграме. Больше информации можно найти здесь.