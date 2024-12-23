Не доплыли: судно, вывозившее российские войска из Сирии, сломалось в открытом море, – ГУР
После краха режима Башара Асада Россия начала перебрасывать часть войск и техники из Сирии. Одно из судов, которое было задействовано в процессе, сломалось прямо в открытом море.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Что известно о российском присутствии в Сирии
В украинской разведке рассказали, что россияне отправили в Сирию для вывоза техники и людей грузовое судно Sparta. Однако во время движения оно сломалось.
Вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж россиян пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии,
– рассказывает ГУР.
Тем временем остатки российского контингента в Сирии завершили стягиваться из отдаленных районов. Сейчас присутствие россиян фиксируют только в двух местах – на авиабазе в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе.
Отмечается, что часть своего вооружения и техники из порта Тартуса Россия начала перебрасывать морским путем в Ливию.
Более того, российские военные обсуждают требование новой власти Сирии. Те якобы хотят, чтобы Москва полностью вывела свой военный контингент с сирийской территории, в частности с баз в Хмемиме и Тартусе, не позднее 20 февраля 2025 года.
Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти в Дамаске добиться снятия международных санкций.