Россияне запустили "Шахеды" на Одессу и бьют баллистикой по Харькову: где сейчас тревога

Вечер 7 января не стал исключением в ракетно-дроновых атаках по Украине. Где сейчас летят дроны и ракеты, какие города и села обстреливают россияне – расскажет 24 Канал.

Если в вашем населенном пункте тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!

Смотрите также В Харькове раздаются взрывы: враг обстреливает город, находитесь в укрытиях

Где сейчас тревога