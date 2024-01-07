Россияне запустили "Шахеды" на Одессу и бьют баллистикой по Харькову: где сейчас тревога
Вечер 7 января не стал исключением в ракетно-дроновых атаках по Украине. Где сейчас летят дроны и ракеты, какие города и села обстреливают россияне – расскажет 24 Канал.
Если в вашем населенном пункте тревога – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!
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Где сейчас тревога
Одесса – оставайтесь в укрытиях! Дроны двигаются в направлении Белгород-Днестровского района. Активность вражеской тактической авиации на северном, восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения. Оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Также зафиксированы попадания в Волчанской общине. Профильные службы продолжают осмотр мест. На эту минуту – без пострадавших, Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Дроны держат курс на Одесщину. Взрывы в Харькове. Харьковщина – угроза применения баллистического вооружения. Николаев – находитесь в укрытиях! Движение группы вражеских БпЛА типа Shahed из Херсона в направлении Николаева.
– написал глава ОВА Синегубов.
Одесса – оставайтесь в укрытиях!
Дроны двигаются в направлении Белгород-Днестровского района.
Активность вражеской тактической авиации на северном, восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно – ракетами С-300. Также зафиксированы попадания в Волчанской общине. Профильные службы продолжают осмотр мест. На эту минуту – без пострадавших,
Очередная группа вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
Дроны держат курс на Одесщину.
Взрывы в Харькове.
Харьковщина – угроза применения баллистического вооружения.
Николаев – находитесь в укрытиях!
Движение группы вражеских БпЛА типа Shahed из Херсона в направлении Николаева.