Россияне формируют группировку с белорусами: несет ли это угрозу для Украины

В Генштабе заявили, что в Беларуси совместно с Россией продолжается формирование группировки войск. Но для Украины риск прорыва границы с Севера пока не повышается.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Впрочем, эта ситуация может оказаться угрожающей, если численность военнослужащих значительно увеличится. На сегодняшний день, официально количество российских военных составляет до 5 тысяч.

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Он отметил, что украинская разведка оценивает перспективу создания группировки на середину зимы – в январе-феврале.

Угрозу она будет представлять, если ее численность составит от 50 тысяч военнослужащих и более,

– считает Жданов.

Тогда это может стать для нас проблемой – в плане угрозы попытки повторного вторжения с территории Беларуси в Украину.

По словам эксперта, россияне сейчас занимаются вопросами подготовки материальной базы для расположения и приема остальных военнослужащих и техники.

"Как говорят в армии, это рабочая команда, которая готовит палаточный городок, полевые лагеря, парковую зону и остальные материальные меры", – отметил Олег Жданов.

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