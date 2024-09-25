Фильм "Русские на войне" – это яд, который Москва распространяет по миру

Как работает любая индустрия? Конечно, исходя из закона, что спрос рождает предложение. Поговорим о киноиндустрии России и том, как она отравляет мир.

Принцип работы киноиндустрии

Например, в фармацевтике есть исходное сырье, есть химические предприятия, создающие лекарства, и есть аптеки, куда приходят конечные потребители. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Обратите внимание: не будет потребителей (все станут здоровыми) – закроются аптеки и индустрия будет не нужна. Химические предприятия, создающие лекарства (а также вирусы, поскольку они работают с вакцинами), так же могут создать и яд, который может убить как одного человека, так и население целой страны.

Киноиндустрия работает по тем же законам. Вместо аптек у потребителей (зрителей) есть кинотеатры, вместо химических предприятий есть киностудии, а исходным сырьем можно считать артистов (здесь я не хочу никого обидеть, просто провожу параллели между индустриями).

Уже более 2 лет российские кинотеатры показывают все новинки голливудских студий. Сами участники российской индустрии говорят, что без украденных американских фильмов они не выжили бы. Все операции по приобретению пиратских цифровых копий происходят в даркнете – доступ к файлу фильма, подходящему для воспроизведения на специальном кинопроекторе, предоставляется после оплаты через криптовалюту. Поэтому продавцов контента найти очень сложно.

И сами кинотеатры являются публичными компаниями. У них есть владельцы, данные о которых можно свободно найти в российских информационных агрегаторах типа Rusprofile. К счастью, информацию о кинопиратах российское государство пока не догадалось засекретить. Сейчас у нас есть полная база данных обо всех владельцах таких криминальных бизнесов.

Мы уже сравнивали кинотеатры с аптеками, в которых происходит продажа продукции конечным потребителям. Россияне, по-прежнему, хотят смотреть американское кино. Они с удовольствием ходят на все последние премьеры. Многие из них и не знают, что смотрят украденное кино, а их любимые режиссеры и актеры обворованы.

Что плохого в индустрии кинопоказа в России

Во-первых, это уголовное преступление. Причем, как по международным, так и по российским законам. Российская ассоциация владельцев кинотеатров (которую сегодня можно скорее назвать ассоциацией пиратов) лоббирует законы об исключении пиратской деятельности из уголовного законодательства. Пока безуспешно.

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Поэтому все владельцы криминальных кинотеатров всегда под угрозой уголовного преследования даже в родной стране. Существует масса причин, по которым российские власти не декриминализируют пиратскую деятельность. Одна из них, на мой взгляд, – создание в будущем возможности для национализации кинотеатров.

Во-вторых, кинотеатры, работающие и безбедно живущие благодаря украденному американскому кино, показывают убыточные российские пропагандистские фильмы ("Свидетель", "Позывной "Пассажир"). Впрочем, и фильмы, успешно прошедшие в прокате, такие как "По щучьему велению", "Бременские музыканты" и "Летучий корабль", содержали в себе скрытую пропаганду.

Любой зритель с постсоветского пространства удивился бы, увидев, как сюжет старых советских мультиков был изменен в процессе создания этих фильмов, вследствие чего главные герои начали защищать королей и бороться с иностранным влиянием. Работа пропаганды иногда топорная и неинтересная (что не мешает привести в зал школьников и "заставить" их смотреть фильм "Свидетель"), а иногда – мягкая и скрытая, зашитая в канву старой сказки.

В-третьих, это бизнес с огромным оборотом, платящий налоги и питающий индустрию кинопроизводства. Очень показательным в этом случае является пример фильма "Мастер и Маргарита". Фильм называли "смелым", бросающим вызов системе. Режиссер фильма осудил вторжение России в Украину в 2022 году и участвовал в монтаже фильма уже удаленно.

Обычно, появление на рынке фильмов таких "предателей родины" Россия блокирует. Но не в этом случае. Уверен, что одна из причин – огромный экономический успех картины. Зрители радовались выходу "свежей" картины с критическим взглядом на то, что происходит, но на самом деле существенно пополнили кассу министерства культуры России. Сборы фильма, по данным на начало марта 2024 года, составили более 2 миллиардов рублей.

Так что, кинотеатры, работающие сегодня и показывающие пиратские картины, – это одновременно преступление, пропаганда и один из моторов российской экономики. Это те самые "аптеки", которые передают часть своей выручки химическим предприятиям, которые, как я писал выше, – могут делать лекарства, а могут и яд.

И вот производство этого яда уже началось.

Точнее яд в индустрии кинопроизводства создается уже давно. Кроме фильмов, индустрия кинопроизводства снимает рекламные ролики (и даже мультфильмы) о том, как важно пойти на войну и убивать "укронацистов". Гримеры и костюмеры индустрии создают ужасные образы украинских военных, убивающих мирных россиян, часть павильонов "Мосфильма" задействована для съемок различного патриотического контента для телевидения: сериалов, ток-шоу, фейковых видео. Все это частично оплачивается за деньги, полученные от продажи билетов на украденное американское кино.



Новые пропагандистские продукты России / Фото автора

Но сегодня я хотел бы сказать, как началось производство яда для международного потребления.

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"Русские на войне" и идеализация оккупантов

На недавнем Венецианском кинофестивале показали фильм "Русские на войне". Я не был в Венеции и фильм не смотрел (он появится в доступе для простых зрителей в 2025 году), но доверяю подробному пересказу его сюжета от издания "Медуза" и Антона Долина. Многое о фильме говорит также и трейлер фильма, который можно легко найти на ютубе.

Перескажу сюжет кратко. Режиссер фильма Анастасия Трофимова попадает на фронт и находится там среди российских военных в течение нескольких месяцев.

Один из главных героев фильма приезжает на фронт и уезжает с него отдыхать к семье в Москву. Так создают привлекательный образ хорошо оплачиваемой вахтовой работы, на которую ты едешь и с которой возвращаешься не только с деньгами, но и живым и здоровым. На самом фронте героями фильма Анастасии становятся обычные люди, они критикуют войну, одновременно ни разу не задаются вопросом, что они делают на чужой земле и кто эту войну начал.

Среди героев ее картины нет зеков, вагнеровцев, принудительно мобилизованных. Все находятся на фронте добровольно – кто-то из-за денег, кто-то из-за патриотических убеждений, кто-то даже "за компанию". То есть основной посыл фильма – российские "мужики" воюют, потому что им сказали, что "так надо", но никто их не принуждал, просто "родина позвала", но вообще они добрые и не хотят войны.

Да, в картине есть несколько смертей, но нет ни "мясных штурмов", ни заградотрядов, ни дронов, которые разрывают тела на куски или оставляют раненых истекать кровью в украинском поле. В фильме все хорошо экипированы, накормлены, раненым оказывается надлежащая медицинская помощь.

Продукт, который россияне создали для мира

Началось производство яда на экспорт. Яда, спрятанного внутрь сладких витаминов. В фильме нет Владимира Путина, который угрожает ядерным апокалипсисом и повторяет свой нарратив о Рюрике, права на украинские земли, денацификацию и тому подобное. Российские пропагандисты быстро учатся и вынесли уроки из провального интервью Такеру Карлсону, над которым смеялся весь мир.

Это специальный фильм, создан для международных площадок. Это призыв к переговорам. Фильм будто говорит: "Мы не хотим войны, так получилось. Как-то непреднамеренно. Давайте перевернем страницу". Запад, который уставший от войны, рад видеть такой посыл. Антон Долин, который посмотрел фильм, говорил, что почувствовал какое-то "расслабление" у иностранцев после просмотра фильма: "А русские же хорошие ребята, не монстры. Ну, ошиблись немного".

Фильм обходит стороной множество важных вопросов, не показывает мертвых людей на улицах Бучи, раненых детей в "Охматдете", которым ставят капельницы на улице, трупы детей рядом с убитыми горем родителями, отца, похоронившего трех дочерей и жену. Не пролетает в фильме камера над украинскими городами, стертыми с лица земли, над сотнями квадратных километров, украденных у Украины и почему-то присоединенных к России в результате псевдореферендумов.

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Но именно это сегодня российский взгляд на войну для международного потребителя, так сказать, на экспорт. Как он оказался на Венецианском фестивале? А как Сочи 2014 года принимали зимнюю Олимпиаду после войны 2008 года в Грузии, развязанной Россией? А как Россия в 2018 году после аннексии Крыма, ситуации на Донбассе и катастрофы MH-17 все-таки провела Чемпионат мира по футболу? Всегда найдется менеджер, чиновник, служащий, который "посмотрит в другую сторону", когда это будет нужно.

Сможем ли мы найти того, кто допустил показ этого фильма на фестивале? Не уверен. Смогут ли правоохранительные органы доказать, что этот человек (группа людей) был каким-то образом заинтересован? Вряд ли. В любом случае фильм уже показан. Яд распылен.

Пытаясь остановить такие акции, мы всегда будем на шаг позади нашего врага. Огромное количество денег, которое Россия вкладывает в пропаганду, позволяет обходить многие запреты.

Почему так важно остановить пиратство в России

К счастью, благодаря шумихе, поднятой в СМИ, фильм "Русские на войне" сняли с программы фестиваля в Торонто. Но уверен, что скоро фильм будет широко прокатан в российских кинотеатрах. Кто-то пойдет на него самостоятельно, школьников и студентов загонят, в школах фильм, вероятнее всего, покажут на "Разговорах о важном" (пропагандистских дополнительных уроках, введенных в школах после февраля 2022 года). Дети увидят, как российские ребята борются с "укронацистами", а юношам показывают новую ролевую модель: "Вот где настоящие мужики, они работают, зарабатывают деньги!"

За прокат этого фильма в кинотеатрах снова заплатит Голливуд. Наши "аптеки", работают с потребителем и продают им яд, скрытый в, казалось бы, безобидных таблетках. Кинотеатры, о владельцах которых известно все – имена, дата рождения, есть их фотографии, данные о заграничных поездках.

Если фармацевтическая промышленность потеряет смысл в случае исчезновения болезней, то индустрия кинопоказа обанкротится тогда, когда в российских кинотеатрах исчезнет американский контент или показ его станет для владельцев очень болезненным.

Наша организация в США борется за занесение всех кинопиратов в список разыскиваемых преступников, чтобы их задержали в аэропорту любой цивилизованной страны, которая признает международное право. Но не менее болезненным будет занесение всех кинопиратов в санкционные списки, чтобы они и члены их семьи (которые часто вовлечены в бизнес) не смогли иметь доступ к своим зарубежным активам, традиционным местам отдыха и учебы. В связи с этим мы направили официальные письма в посольство Украины в США и Главное управление СБУ. Пока наша организация ответа не получила.

Если сегодня мы остановим пиратство, то прекратим преступление и подорвем одну из экономических основ российской пропагандистской машины. Мы остановим российскую "фабрику грез", которая превратилась в фабрику яда, накрывающую цивилизованный мир, как ядовитый газ, заполнявший окопы 1914 года.

Возможно, этот фронт не самый важный на этой войне, но все-таки очень влиятельный. Современные технологии позволяют "ядовитому" контенту мгновенно оказаться в телефонах, на экранах ТВ, на кинофестивалях по всему миру. Победа на этом фронте для Украины не менее важна, поскольку она способна подорвать и так не очень сильный боевой дух российской армии.