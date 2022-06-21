Россияне воруют со своей техники запчасти и продают их или даже меняют на водку
Источник:Главное управление разведки
Российские военные успешно торгуют запчастями, которые воруют с боевой техники. Горе военные и без того теряют технику безумными темпами, а ту, которую еще можно было бы отремонтировать – сами же превращают в металлолом.
Русские дерибанят запчасти боевой техники
В разведке рассказали новую схему, которую придумали оккупанты для наживы. Подбитые ВСУ российские танки, БТР и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию России.
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Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению. А все потому, что россияне дерибанят запчасти.
И меняют их на алкоголь
"Доблестные" российские воины снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь,
– говорится в сообщении разведки.
Учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа России даже приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.
Потери врага: актуальные данные
По состоянию на 21 июня, по данным Генштаба, украинские защитники уничтожили 34 100 российских оккупантов. Только за последние сутки погибли 300 захватчиков.
Потери оккупантов в технике тоже значительны:
- танков – 1496,
- боевых бронированных машин – 3606,
- артиллерийских систем – 752,
- РСЗО – 239,
- средств ПВО – 98,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 181,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,
- крылатых ракет – 137,
- кораблей /катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2537,
- специальной техники – 59.
К слову, российское военное руководство не собирается менять тактику ведения войны, несмотря на многочисленные потери в личном составе. Они готовы бросать в бой все "пушечное мясо", которое только смогут найти.
По данным британской разведки, они уже привлекают "резервные" или "третьи" батальоны – это батальоны самой низкой боевой готовности. В основном это срочники, не имеющие никакого опыта и не владеющие боевыми навыками на высоком уровне.
Поэтому, не удивительно, что потери врага так безумны.
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