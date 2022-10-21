Как российские солдаты воруют стиральную машинку украинцев: сеть разрывает видео мародерства

Российские военные снова "отличились" в Украине, ограбив мирных украинцев. Оккупанты в очередной раз попали на видео воруя стиральную машинку.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко распространил видео очередного акта мародерства на Украине со стороны россиян. В каком населенном пункте россияне воровали стиральную машинку – неизвестно.

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Двое оккупантов украли стиральную машинку из частного дома

Россияне вытащили стиральную машинку из частного жилого дома. На кадрах, опубликованных Цаплиенко, заметно, как двое российских военных воруют стиральную машинку.

Как оккупанты украли стиральную машинку: видео

Оккупанты не решились подъехать на военном авто, который спрятали под деревом. Поэтому они волокли машинку по улице 100 – 200 метров. Им пришлось несколько раз останавливаться, вероятно, из-за веса стиральной машинки.

После того, как они погрузили украденную машину на военный автомобиль, оккупанты снова вернулись в разрушенный дом.

По всей вероятности, в Украине произойдет всплеск мародерства со стороны россиян. Ведь в России объявили мобилизацию и теперь в Украину попадут новые россияне, впервые увидящие блага западной цивилизации.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович информировал, что Россия перекинула в Украину около 10 тысяч мобилизованных солдат. Кремль использует мобилизованных в Херсонской и Луганщине.

Россияне мародерят в Украине

Недавно в СБУ сообщили, что российские военные в Херсонской области обустроили свои позиции в хлеву вместе со свиньями. Оккупанты жили и ели рядом со скотом.

То, что Россия далека от цивилизации, в очередной раз показало освобождение Херсонщины. Там из отделения Новой Почты оккупанты украли унитаз.

Также россияне в Лимане обворовали дом инстаграм-блогера Яна Гордиенко. Бурят украл у украинцев камеру наблюдения и привез домой. Новые "владельцы" установили камеру прямо в доме и не настроили ее. Следовательно, настоящие владельцы продолжают извлекать из нее изображение и звук.

Российские военные воруют турникеты, однако не используют их по назначению и умирают от потери крови.

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