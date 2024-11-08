Действительно ли россияне пошли в новое наступление на Курщине: в ВСУ дали честный ответ

Оккупанты не прекращают попыток выбить украинские силы из Курской области. В ВСУ прокомментировали действия врага на этом участке фронта.

Накануне в DeepState сообщили, что Россия возобновила наступление на нескольких направлениях в Курской области. Враг готовит новые массированные штурмы с использованием дополнительных подкреплений и традиционной тактики десантирования пехоты с БМП. В эфире телемарафона представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник отреагировал на эту информацию, передает 24 Канал.

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Враг активизировался на Курщине

По словам военного, на самом деле наступательные штурмовые действия противника на Курщине не прекращались. Интенсивность обстрелов здесь остается достаточно высокой. Россияне концентрируют много живой силы и техники. Внутренняя транспортная инфраструктура позволяет оккупантам перебрасывать и пополнять свои воинские части.

Противник наносит большое количество авиаударов по территории, которую контролируют Силы обороны. Речь идет о 40 КАБов в сутки. Россияне используют такую же тактику, что и в Донецкой области и Юге. Они "в ноль" сносят собственные населенные пункты, а затем прибегают к "мясным штурмам".

Мысник отметил, что сейчас Силы обороны находятся в активной обороне и наносят захватчикам большие потери.

Относительно информации о наступлении, то, отметил спикер, он не прекращался. На некоторых направлениях оккупанты уменьшают или увеличивают штурмовые действия.

Сейчас они накопили силы и усилили атаки. Мысник уточнил, что Силы обороны контролируют ситуацию.

К слову, северокорейские военные уже приняли участие в боях в Курской области и понесли первые потери.