Очень хороший мем: могут ли россияне уничтожить комплекс Patriot

Российские оккупанты не сдерживают фантазии по поводу своих "побед". Очередной фейк, который они активно продолжают насаждать своей аудитории, – уничтожение комплексов Patriot. В реальности врагу это сделать не удастся и на то есть важная причина.

О ней на своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил главный принцип работы Patriot.

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"Уничтожили" 5 из 2 имеющихся

У россиян навязчивая идея – уничтожить в Украине комплексы Patriot. И пока эти мысли никогда не станут реальностью, вражеская пропаганда еще и умножает их количество в контексте своих "побед". На днях Владимир Путин заявил об уничтожении 5 комплексов. Это при этом, что в Украине их на вооружении всего 2. В свою очередь и Владимир Зеленский опроверг вранье бункерного руководителя заявив, что все Patriot есть, работают и сбивают российские ракеты.

"И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен!" – подчеркнул Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 18 июня.

Олег Жданов о провале российской пропаганды: смотреть видео

Мечты останутся мечтами

Российские мечты об уничтожении Patriot так и останутся мечтами. Поскольку есть одна немаловажная деталь в их работе, о которой отметил Олег Жданов.

У нас не стационарные пусковые установки – весь комплекс мобильный и поэтому предсказать, где у него будут стартовые позиции в следующий раз почти невозможно,

– объяснил военный эксперт.

Фейки россиян относительно Patriot: зачем это врагу