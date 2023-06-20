Очень хороший мем: могут ли россияне уничтожить комплекс Patriot
Российские оккупанты не сдерживают фантазии по поводу своих "побед". Очередной фейк, который они активно продолжают насаждать своей аудитории, – уничтожение комплексов Patriot. В реальности врагу это сделать не удастся и на то есть важная причина.
О ней на своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил главный принцип работы Patriot.
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"Уничтожили" 5 из 2 имеющихся
У россиян навязчивая идея – уничтожить в Украине комплексы Patriot. И пока эти мысли никогда не станут реальностью, вражеская пропаганда еще и умножает их количество в контексте своих "побед". На днях Владимир Путин заявил об уничтожении 5 комплексов. Это при этом, что в Украине их на вооружении всего 2. В свою очередь и Владимир Зеленский опроверг вранье бункерного руководителя заявив, что все Patriot есть, работают и сбивают российские ракеты.
"И сбивают максимально эффективно. Ни один Patriot не уничтожен!" – подчеркнул Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 18 июня.
Олег Жданов о провале российской пропаганды: смотреть видео
Мечты останутся мечтами
Российские мечты об уничтожении Patriot так и останутся мечтами. Поскольку есть одна немаловажная деталь в их работе, о которой отметил Олег Жданов.
У нас не стационарные пусковые установки – весь комплекс мобильный и поэтому предсказать, где у него будут стартовые позиции в следующий раз почти невозможно,
– объяснил военный эксперт.
Фейки россиян относительно Patriot: зачем это врагу
- Об уничтожении нескольких установок Patriot в России начали врать еще в мае. Более того – сделать это удалось "благодаря только одной гиперзвуковой ракете "Кинжал". Однако не всем россиянам "зашел" такой пропагандистский бред и они "разнесли" в комментариях вымышленные победы.
- В России настолько привыкли врать, что 9 из 10 новостей обязательно будут неправдой. При этом рассчитаны они не только на тамошнюю аудиторию, но и на самого Путина. Его соратники в лице Пескова, Соловьева, Симоньян и других боятся сказать своему хозяину правду.
- О страхе сказать Путину правду подтверждают и в Литве. Об этом в своем твиттере 2 июня написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Россияне объявили "охоту" на Patriot, но у них ничего не удастся.