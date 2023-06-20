Про неї у своєму стрімі наголосив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив головний принцип роботи Patriot.
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"Знищили" 5 з 2 наявних
У росіян нав'язлива ідея – знищити в Україні комплекси Patriot. І поки ці думки ніколи не стануть реальністю, ворожа пропаганда ще й примножує їхню кількість у контексті своїх "перемог". Днями Владімір Путін заявив про знищення 5 комплексів. Це при цьому, що в Україні на озброєнні їх усього 2. У свою чергу й Володимир Зеленський спростував побріхеньку бункерного очільника заявивши, що всі Patriot є, працюють і збивають російські ракети.
"І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено!", – наголосив Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні 18 червня.
Олег Жданов про провал російської пропаганди: дивитись відео
Мрії залишаться мріями
Російські мрії про знищення Patriot так і залишаться мріями. Оскільки є одна важлива деталь у їхній роботі, про яку відзначив Олег Жданов.
У нас не стаціонарні пускові установки – увесь комплекс мобільний і тому передбачити де в нього будуть стартові позиції наступного разу майже неможливо,
– пояснив військовий експерт.
Фейки росіян щодо Patriot: навіщо це ворогу
- Про знищення декількох установок Patriot у Росії почали брехати ще у травні. Ба більше – зробити це вдалося "завдяки лише однієї гіперзвукової ракети "Кинджал"". Проте не всім росіянам "зайшла" така пропагандистська маячна і ті "рознесли" в коментарях вигадані перемоги.
- У Росії настільки звикли брехати, що 9 з 10 новин обов'язково будуть неправдою. При цьому розраховані вони не тільки на тамтешню аудиторію, а й на самого Путіна. Його посіпаки в особі Пєскова, Соловйова, Симоньян та інших бояться сказати своєму господарю правду.
- Про страх сказати Путіну правду підтверджують й у Литві. Про це у своєму твіттері 2 червня написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Росіяни оголосили "полювання" на Patriot, але в них нічого не вдасться.