Россияне все чаще увольняются из армии из-за нежелания воевать в Украине, – Генштаб

Идут 113 сутки героического противостояния Украины российским захватчикам. В результате решительного сопротивления ВСУ, участились случаи массовых увольнений личного состава из армии России.

Оккупанты разрывают свои военные контракты из-за того, что не хотят участвовать в боевых действиях на территории нашего государства. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 16 июня.

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Россияне массово увольняются из армии

По данным Генерального штаба ВСУ, значительные потери оккупационных войск разрушают планы военного руководства врага относительно быстрого продвижения в глубь украинских территорий.

Участились случаи освобождения большого количества личного состава (российских военных – ред. 24 канал) из-за отказа от участия в боевых действиях на территории Украины,

– сообщили в Генштабе.

Отмечается, что такие массовые увольнения российских военнослужащих делают невозможными потуги врага в сжатые сроки осуществить усиление и замену тех своих группировок, которые потеряли боеспособность.

Вместе с тем, подчеркнули в Генштабе ВСУ, украинские военные подразделения, выполняя свои огневые задачи, продолжают успешно уменьшать количество ступивших на нашу землю российских оккупантов .

Напомним, что ранее в Генштабе сообщали о том, что личный состав 1-й отдельной мотострелковой бригады противника 16 июня отказался идти в наступление на Николаевку . Кроме того, днем ранее, на направлении Попасна – Лисичанск до 200 кафиров сбежали с линии фронта – дезертиров теперь разыскивают по всем окрестным населенным пунктам.

Беспрецедентные потери врага по состоянию на 16 июня

Массовые увольнения российских военнослужащих и нежелание воевать в Украине имеют логическую причину – они не хотят бездумно умирать на чужой земле. Ведь по состоянию на 16 июня нашим отважным защитникам и защитницам в течение широкомасштабного вторжения России уже удалось уничтожить :

личного состава – 32 950 российских оккупантов;

российских оккупантов; вражеских танков – 1449 единиц;

артиллерийских систем врага – 729 единиц;

боевых бронированных машин – 3 545 единиц;

ракетных систем залпового огня – 233 единицы;

средств противовоздушной обороны россиян – 97 единиц;

самолетов – 213 единиц;

вертолетов – 179 единиц;

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 591 единица;

крылатых ракет – 129 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильных систем и цистерн с топливом – 2494 единицы;

специальной техники – 55 единиц.

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