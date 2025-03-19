Россияне второй раз за день ударили по железной дороге на Днепропетровщине

Враг продолжает атаковать инфраструктуру Украины. Только за 19 марта таких атак было две.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Укрзализныци.

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Что известно об атаке по железной дороге на Днепропетровщине 19 марта

Как сообщили в УЗ, к сожалению, есть раненые.

Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четверо железнодорожников, из них двое – в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь,

– сказано в заметке.

Предварительно, враг бил баллистической ракетой.

"Железнодорожники приложили все усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов", – добавили в компании.