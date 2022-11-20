Выдали за позицию ВСУ: россияне уничтожают собственную технику, чтобы показать "победы" на фронте

Украинские военные ежедневно ликвидируют российских захватчиков и их военную технику. Россияне таким похвастаться не могут, потому решили разыграть сценку.

Россияне выдали уничтожение собственной позиции за позицию ВСУ

Российские "известия" и другие медиа опубликовали видео Минобороны РФ, на котором показали уничтожение установки ЗРК С-300 баражирующим боеприпасом "Ланцет", и добавили подпись: "уничтожена позиция ВСУ". Казалось бы ничего подозрительного, но оказалось, что это их позиция, которую они выдали за позицию ВСУ. Центр стратегических коммуникаций и безопасности опроверг их заявления.

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Пропагандисты показали уничтожение своей же заброшенной установки, но выдали ее за украинскую. Среди признаков русской фальсификации:

военные одного из подразделений ВСУ подтвердили Центру, действительно находившиеся рядом с этой позицией ЗРК в Херсонской области в момент передислокации. Но не останавливались там, а пошли дальше в наступление.

даже на видео при приближении виден символ "Z", который на свою технику наносят оккупанты.



Оккупанты уничтожают собственную технику, чтобы показать "победы" на фронте / Фото из телеграмм-канала SPRAVDI

Следовательно, неумение воевать и поражения на поле боя россияне маскируют лживыми описаниями вымышленных "побед".

Потери врага по состоянию на 20 ноября

"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 20 ноября уже уничтожили 84 210 захватчиков, только за минувшие сутки – 320 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. За это времянаши военные превратили в металлолом: