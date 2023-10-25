Россияне выпустили 13 авиабомб по Херсонщине: под завалами могут быть люди
Источник:Александр Прокудин
Российские войска в ночь на 25 октября атаковали населенные пункты Херсонщины. В частности, враг выпустил по области 13 управляемых авиабомб.
Вообще оккупанты наносили удары из разных видов вооружения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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По его словам, после 22:00 враг выпустил по области 13 управляемых авиационных бомб.
"На месте одного из прилетов идет спасательная операция. Вероятно, под завалами есть люди", – отметил Прокудин.
За прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировано 35 прилетов КАБов. Кроме того, россияне нанесли по Херсонщине ракетный удар. Была также атака ударным беспилотником типа "Шахед".
"Масштабы разрушений уточняются", – добавил Прокудин.
Ситуация в Херсонской области
- Российская армия за минувшие сутки, 24 октября, совершила 86 обстрелов Херсонской области, 4 человека получили ранения.
- Также со вчера в области продолжается принудительная эвакуация. Уже удалось вывезти детей, но есть семьи, которые не хотят уезжать. В общей сложности эвакуировать собираются 802 ребенка.
- Под принудительную эвакуацию попадают 23 населенных пункта Херсона.
- Заметим, что россияне буквально терроризируют мирное население области. 22 октября захватчики выпустили рекордное количество управляемых авиабомб – 36. По одному населенному пункту россияне применили 2 – 4 авиабомбы.