Россияне выпустили 13 авиабомб по Херсонщине: под завалами могут быть люди

25 октября 2023, 09:51
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Александр Прокудин

Российские войска в ночь на 25 октября атаковали населенные пункты Херсонщины. В частности, враг выпустил по области 13 управляемых авиабомб.

Вообще оккупанты наносили удары из разных видов вооружения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, после 22:00 враг выпустил по области 13 управляемых авиационных бомб.

"На месте одного из прилетов идет спасательная операция. Вероятно, под завалами есть люди", – отметил Прокудин.

За прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировано 35 прилетов КАБов. Кроме того, россияне нанесли по Херсонщине ракетный удар. Была также атака ударным беспилотником типа "Шахед".

"Масштабы разрушений уточняются", – добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

  • Российская армия за минувшие сутки, 24 октября, совершила 86 обстрелов Херсонской области, 4 человека получили ранения.
  • Также со вчера в области продолжается принудительная эвакуация. Уже удалось вывезти детей, но есть семьи, которые не хотят уезжать. В общей сложности эвакуировать собираются 802 ребенка.
  • Под принудительную эвакуацию попадают 23 населенных пункта Херсона.
  • Заметим, что россияне буквально терроризируют мирное население области. 22 октября захватчики выпустили рекордное количество управляемых авиабомб – 36. По одному населенному пункту россияне применили 2 – 4 авиабомбы.

Автор: Анастасія Лукашевська