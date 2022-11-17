Россияне атаковали Украину ракетами и дронами из Беларуси: сколько целей удалось сбить

Российские военные утром 17 ноября пытались массированно атаковать города Украины. Оккупанты запускали ракет из России, а дронами атаковали из Беларуси.

Россия ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области. Всего враг поднял в небо 9 бомбардировщиков-ракетоносцев, которые выпустили до 18 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

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Силы ПВО уничтожили 11 целей

Сообщается, что целями россияне стали предприятие на Днепропетровщине и объекты газодобывающей отрасли Украины.

4 крылатых ракеты были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр" силами и средствами Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Кроме того, в центральном регионе уничтожили все 5 «шахидов», атаковавших Украину с территории Беларуси.

На южном направлении противовоздушной обороной воздушного командования "Юг" уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Всех "шахидов" сбили на Киевщине

Спикер Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона сообщил, что удалось сбить только 6 ракет. 4 крылатых ракеты и 5 "шахидов" были сбиты на Киевщине. В Одесской области удалось ликвидировать две ракеты Х-59.

Игнат заявил, что сегодня работа ПВО не так удачна, как в предыдущие разы. По его словам, это обуславливается тем, что "у Украины нет достаточно средств ПВО, чтобы работать эффективно".

Сегодня нуждаемся именно в тех системах, которые дают 100% результат на тех направлениях, где они стоят. Мы не можем сейчас уточнять, где находятся Iris-T и NASAMS, но в зонах своей ответственности, все что входит в зону их поражения, крылатые ракеты или "шахиды", эти комплексы однозначно сбивают,

– заявил он.

Россия в очередной раз массированно атаковала Украину

Россия во второй раз в течение недели массированно атаковала Украину. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

В Днепре враг попал в 2 инфраструктурных объекта. По состоянию на 11:10 известно о 14 раненых – всех госпитализировали. Среди раненых 15-летняя девочка.

В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтверждал работу сил ПВО в регионе. В Одесской области россияне нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту. По предварительным данным, пострадали 3 человека.

В Харьковской области оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре, в результате чего пострадали 3 работника.

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