Россияне вырыли окопы вокруг ЗАЭС, но в Энергодаре их стало меньше, – Энергоатом

В здании учебно-тренировочного центра атомной станции прикрыли последствия обстрелов, совершенных российскими войсками.

Оккупанты вырыли окопы вдоль всего периметра АЭС. Также они разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие заграждения.

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Кроме того, работникам Запорожской АЭС запретили приходить на работу с телефонами.

"Впрочем, рашистов в городе стало значительно меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо. Американская военная техника уже активно сжигает рашистскую нечисть с планеты Земля", – сообщили в Энергоатоме.



Запорожская АЭС / Фото Энергоатом

Какая ситуация в Энергодаре: последние новости

Российские захватчики вовсю пытаются продемонстрировать, что население на временно оккупированных территориях Украины поддерживает их идеологию. Для этого они прибегают к манипуляциям, воровству и принуждению. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Запорожская тепловая электростанция, являющаяся одной из крупнейших в Украине, прекратила работу. Причина в нехватке угля. Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Город не может поставлять уголь из-за оккупации российскими военными.

3 мая оккупанты не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука. Тот должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", которое решили организовать 4 мая в Запорожье.

Задержание произошло на одном из блокпостов на выезде из города. Сразу оттуда оккупанты отвезли Черничука на допрос к работникам ФСБ. Отмечается, что спецслужбы активно "работают" в захваченном городе.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные стреляли из танков и другой бронированной техники по ядерным блокам в Энергодаре, что в Запорожской области.

Для того чтобы обеспечить лучшее и бесперебойное функционирование систем обеспечения, мэра временно оккупированного Энергодара забрали в Запорожье.

Ситуация в городе напряженная, ведь Энергодар находится под временной оккупацией российскими военными, оказывающими давление на власть, руководителей предприятий коммунальной сферы, образования и директоров школ.

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