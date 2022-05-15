Россияне вырыли окопы вокруг ЗАЭС, но в Энергодаре их стало меньше, – Энергоатом
15 мая 2022 , 23:52Читати новину українською
Источник:Энергоатом
В здании учебно-тренировочного центра атомной станции прикрыли последствия обстрелов, совершенных российскими войсками.
Оккупанты вырыли окопы вдоль всего периметра АЭС. Также они разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие заграждения.
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Кроме того, работникам Запорожской АЭС запретили приходить на работу с телефонами.
"Впрочем, рашистов в городе стало значительно меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо. Американская военная техника уже активно сжигает рашистскую нечисть с планеты Земля", – сообщили в Энергоатоме.
Запорожская АЭС / Фото Энергоатом
Какая ситуация в Энергодаре: последние новости
- Российские захватчики вовсю пытаются продемонстрировать, что население на временно оккупированных территориях Украины поддерживает их идеологию. Для этого они прибегают к манипуляциям, воровству и принуждению. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
- Запорожская тепловая электростанция, являющаяся одной из крупнейших в Украине, прекратила работу. Причина в нехватке угля. Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Город не может поставлять уголь из-за оккупации российскими военными.
- 3 мая оккупанты не выпустили из Энергодара главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука. Тот должен был участвовать в заседании Совета главных инженеров ГП "НАЭК "Энергоатом", которое решили организовать 4 мая в Запорожье.
- Задержание произошло на одном из блокпостов на выезде из города. Сразу оттуда оккупанты отвезли Черничука на допрос к работникам ФСБ. Отмечается, что спецслужбы активно "работают" в захваченном городе.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские военные стреляли из танков и другой бронированной техники по ядерным блокам в Энергодаре, что в Запорожской области.
- Для того чтобы обеспечить лучшее и бесперебойное функционирование систем обеспечения, мэра временно оккупированного Энергодара забрали в Запорожье.
- Ситуация в городе напряженная, ведь Энергодар находится под временной оккупацией российскими военными, оказывающими давление на власть, руководителей предприятий коммунальной сферы, образования и директоров школ.
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