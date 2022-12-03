Россияне создают 5 слоев обороны от Днепра: в Defense Express рассказали о ситуации на Юге

Известно, что в последние дни россияне отводят часть войск из Запорожской области. Однако это может быть не отходом с позиций, а просто ротацией, то есть на замену тем, кто отошел, вероятно, придут новые части.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он считает, что враг не может просто так отходить из Запорожского направления, потому что даже на таком на данный момент второстепенном направлении как левый берег Днепра на Херсонщине оккупанты строят настоящий укрепрайон.

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Почему россияне вряд ли отойдут из Запорожья просто так

Катков объяснил, что там захватчики формируют многоэшелонные линии обороны, которые тянутся на сотни километров, с обороной ключевых узлов. А это направление, откровенно говоря, сейчас неприоритетно для ВСУ, потому что представить себе форсирование Днепра в нижнем течении в зимний период довольно сложно. И, несмотря на это, захватчики масштабно окапываются там, выполняя огромный объем работ и привлекая огромные ресурсы.

Россияне окопались не только на линии фронта и вдоль нее, но и глубоко в тылу. По словам эксперта, они даже бетонируют укрепления, которые должны стать последней линией обороны перед перешейком с Крымом. Кроме того, создаются даже специальные зоны противодесантной обороны на случай, если ВСУ проведут десантную операцию на берегу Черного моря в районе Херсонской области. То есть речь идет уже о полноценной 5-слойной обороне от берега Днепра до перешейка с полуостровом.

А направление на Мелитополь, что на Запорожье, сейчас намного интереснее для потенциального удара ВСУ. Россияне также это понимают, так что можно лишь предположить, сколько ДОТов, ДЗОТов, линий, ровов и других инженерных сооружений там уже выкопано и возведено для того, чтобы вести длительную оборону. Поэтому поверить в то, что россияне просто уходят из Запорожья, по крайней мере сейчас, необычайно трудно.

Освобождение Юга не будет легкой прогулкой

Следовательно, дальнейшее освобождение Юга, вероятно, будет для ВСУ еще более сложной задачей, чем деоккупация правого берега Херсонщины. Россияне будут обороняться, тем более, что Крым уже стал для России важным военным объектом с точки зрения того, что там сосредоточено огромное количество фронтовой авиации. То есть там большая сеть авиабаз, которые сейчас используются как прифронтовые аэродромы.

Также нужно учитывать то, что Юг Украины – достаточно плоская местность. Более того, в этом регионе не играет на руку и погода, поскольку зима на Юге – не такая, как, например, в Киеве, где уже лежит снег. В этих регионах зима более мягкая, а почва не так сильно промерзает, что затрудняет проходимость техники и ослабляет логистику.

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Почему оккупанты могут частично отводить войска из Запорожья