Зачем россияне перевезли оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск и не только: что известно

Российские оккупанты вывезли свою "администрацию" из Херсона в Скадовск. При этом они захватили с собой едва ли не все имущество города, включая коммунальное имущество, коммунальный транспорт и награбленное из государственных предприятий.

Гауляйтеры убегают подальше от ВСУ

А где находятся херсонские гауляйтеры, Сальдо и Стремоусов неизвестно. Они, вероятно, будут бежать дальше, чем Скадовск – например, в Геническ. Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

Больше воевать не смогут: в Генштабе рассказали о свежих потерях врага на Юге

По его словам, россияне вывезли "администрацию" не только из Херсона, но и из Каховки и Новой Каховки. Гауляйтеры вместе со своими муртадами упаковали абсолютно все имущество, в том числе и архивы этих городов, и вывезли их в сторону Геническа.

"Эвакуируют" и людей

Как рассказал Хлань, сейчас оккупанты принудительно выселяют людей из населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра, у самой реки. Речь идет о Каховке, Новой Каховке, Голой Пристани, Олешке, Горностаевке, Большой Лепетихе, Нижнем Рогачике. Так, например, по Каховке ездит машина с громкоговорителем, откуда призывают всех обязательно уехать до 6 ноября. Почему именно эта дата – непонятно.

Конечно, многие из той же Каховки уезжать не хотят и не собираются. Впрочем, по некоторым сообщениям, в Олешках с такими людьми обращаются очень жестоко и применяют к ним силу.

Известно, что сейчас россияне обустраивают санатории Геническа, а именно Арабатской стрелки, для того, чтобы селить туда новых мобилизованных, которых привозят в Херсонскую область, а также и людей, которых принудительно "эвакуируют" из Херсона и других населенных пунктов.

Однако захватчики сразу отмечают, что это временно, а в дальнейшем людей будут отправлять в Россию. На сегодняшний день оккупанты признали, что вывезли из региона в российскую Анапу 7 тысяч человек. Там они находятся в палаточных городках, а куда их расселят дальше – неизвестно.

Хлань отметил, что люди, которые согласились выехать туда, уже сожалеют об этом решении, ведь не знают, что им делать дальше. Именно поэтому они ищут пути и возможности вернуться на Херсонщину.

Сергей Хлань рассказал, как оккупанты вывозят свои "администрации" и людей на Херсонщине: смотрите видео

Последние новости из Херсона